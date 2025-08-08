快訊

桃園15寺廟、5社區響應低碳中元祭祀 估減碳4.5萬公斤

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保局在主要宮廟推廣中原普度減碳活動。圖／環保局提供
桃園市環保局在主要宮廟推廣中原普度減碳活動。圖／環保局提供

桃園市環保局推廣中元節低碳祭祀，與慈護宮、景福宮、仁海宮等15間寺廟合作，並促成5社區推行集中祭祀、適量焚燒紙錢及使用替代方式，減少空氣汙染與環境負擔，民眾可至「桃園市環保祭祀資訊網」查詢各寺廟代辦普渡活動及報名資訊；活動期間，環保局在寺廟設置宣導攤位，透過互動遊戲贈送限量金磚米，邀請民眾一同參與環保普渡，實踐低碳生活。

環保局長顏己喨指出，中元普渡是民俗活動，透過環保方式祭祀，既能傳承信仰文化，也能保護生活環境。今年推動低碳環保祭祀指引，協助15間寺廟成為「代辦普渡示範點」，並媒合文中匯、福倉禾硯、鴻築金捷市、竹城真鶴及福利國大廈等5處無菸社區響應低碳祭祀。估算今年這波低碳活動吸引逾2萬人參與，可減少約4萬5000公斤二氧化碳排放，等同種植2000棵樹的碳吸附效益，除有助減緩空汙，也可降低火災風險。市府將持續結合寺廟、社區及民間資源，讓「祭祀與環保並行」不再只是口號，而是真正落實於日常生活的實際作為。

環保局說明，桃園市低碳環保祭祀指引提供具體可行建議，包括一爐一香、雙手合十代替焚香，使用金爐集中減量焚燒，及鼓勵捐贈物資代替焚燒紙錢等；此外，市府先前也公告「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，提醒寺廟若舉辦遶境、水燈排、放水燈等活動，應事先申報並落實自主管理，避免露天焚燒及其他汙染行為，共同維護空氣品質。

有意響應低碳祭祀的寺廟或社區，可向環保局申請登錄，經審查通過者，將納入年度推廣計畫，並提供宣導資源及後續輔導協助，環保局也將派員至寺廟設置宣導攤位及現場紀錄，確保各項措施落實執行。此外，若社區或企業有焚燒紙錢需求，可上網透過「紙錢收運集中燒平台」預約清潔隊到府收運，由環保單位統一集中焚燒，以實際行動支持環保祭祀，讓民俗文化與低碳生活攜手前行，共同打造永續宜居的桃園市。

相關新聞

98歲花燈國寶蕭在淦親授技藝 竹市啟動5年傳習計畫

98歲的蕭在淦藝師從事傳統花燈製作70餘年，為新竹市政府登錄「傳統工藝－花燈」保存者，文化局爭取文化部補助80萬元展開「...

桃園15寺廟、5社區響應低碳中元祭祀 估減碳4.5萬公斤

桃園市環保局推廣中元節低碳祭祀，與慈護宮、景福宮、仁海宮等15間寺廟合作，並促成5社區推行集中祭祀、適量焚燒紙錢及使用替...

身心俱疲？紓緩高照顧負荷家庭壓力 竹縣今起啟動身障者雙照顧服務

新竹縣有8鄉鎮已進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)，為紓緩高照顧負荷家庭(照顧者老、病或需照顧2人以上等等)的...

桃園43處定點臨托服務不均 逾半掛零

桃園市政府推動定點臨時托育服務去年底大幅增加至43處據點，不過，審計處檢討服務量過度集中在少數據點，甚至23處掛零，市府...

台鐵桃園站改建又挖到清代遺構 鐵道局指不影響工期

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府推動「桃園大車站...

台鐵桃園站都市設計過關 市府啟動「大車站計劃」盤點土地

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府為此也推「桃園大...

