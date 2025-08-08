身心俱疲？紓緩高照顧負荷家庭壓力 竹縣今起啟動身障者雙照顧服務

新竹縣有8鄉鎮已進入超高齡社會(65歲以上人口比例達20%)，為紓緩高照顧負荷家庭(照顧者老、病或需照顧2人以上等等)的壓力，新竹縣政府針對身心障礙者即日起啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」。

新竹縣長楊文科表示，希望在不增加經濟壓力下讓照顧者獲得喘息的空間，不再因照顧至親感到莫大壓力而身心俱疲，也讓身障朋友走出家庭，擴展人際關係、豐富生活。

社會處統計，竹縣轄身心障礙者有2萬4千多人，只要未曾使用過照顧服務、經專業社工評估有需求者，都可透過「照顧服務體驗」方案，量身安排體驗日間社區日照、作業活動或住宿型機構服務，身障者可自由選擇單項或雙項模式，體驗期最長3個月，由政府全額補助費用。

社會處說明，當身障者的照顧者因突發疾病、意外或其他緊急狀況而無法即時提供照顧時，縣府將媒合「緊急照顧服務」機制，提供18歲以上身心障礙者及其家庭即時支援。每位照顧者每年可申請一次，使用期最長3個月，依照實際情況安排居家式或機構式照顧服務，協助家庭度過難關，安心喘息。

社會處長陳欣怡表示，支援高照顧負荷家庭的雙照顧服務，由縣府全額補助，專業社工將提供完整諮詢與協助，讓照顧者不再孤軍奮戰，而是開啟一段可以獲得支持的旅程。

陳欣怡說，這兩項服務的申請流程簡便，讓支持即時到位。若符合資格，歡迎聯繫縣內身心障礙者服務中心或家庭照顧者支持據點。更多資訊可至可至社會處網站查詢