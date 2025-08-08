桃園43處定點臨托服務不均 逾半掛零

桃園市政府推動定點臨時托育服務去年底大幅增加至43處據點，不過，審計處檢討服務量過度集中在少數據點，甚至23處掛零，市府婦幼局回應已要求居家托育服務中心提升臨托服務人次，請家托中心專聘人員外展至各親子館，提升服務量能。

市府2023年10月起在家托中心規畫臨托空間，去年底遍及全市在家托中心、親子館、家庭服務中心、公設民營托嬰中心等43處，審計處調查發現服務量過度集中，其中，4處家托中心服務超過150人次，但多數是個位數，23處據點完全沒有成功媒合任何案件，相較家托中心配有專職人員且需達成年度服務目標，其他臨托地點不僅缺乏專職人員，周末保母服務意願也低。

審計處指出，家托中心定點臨托去年服務目標僅150人次，以每年約250個服務天數計算，平均每日服務未達1人次，目標訂定明顯偏低，呼籲檢討提升成效。

婦幼局回應，今年截至6月底，桃園家托中心提供臨托服務已達689人次，成效超越去年全年總量，顯示臨托服務獲家長高度認同；為使民眾可於各館舍使用定點臨托服務，市府已請各家托中心必要時專聘人員外展至各親子館提供服務。

此外，今年及明年居家托育服務中心實施計畫，已規定居家托育服務中心定點臨托服務量能應達200至250人次，桃園各區家托服務中心服務時間也延長至晚間8時，並新增桃園、八德及平鎮3處國民運動中心為定點臨托據點，盼滿足家長需求。