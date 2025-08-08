台鐵桃園站改建 又挖到清代遺構 鐵道局指不影響工期

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府推動「桃園大車站總體發展策略」盼帶動周邊發展；不過，該基地近日挖掘又有新發現，清代遺構範圍疑似擴大。鐵道局表示，不影響完工期程。

桃園火車站去年7月舉行新站開工典禮，4.7公頃的基地預計興建地下2層、地上3層的車站主體，向外連接桃園捷運綠線G07站地下層與台鐵公司站區開發大樓，造型以「摺紙飛機」為藍圖，強調建築立面穿透性，將室內空間與⼾外環境融為⼀體。

不過，新車站的都市設計審議上月初通過，後續還有防災計畫與無障礙計畫待審查，離實際動工尚有距離。

據了解，桃園火車站不僅需要都市設計審議與提報防災、無障礙等計畫，因為地底挖出清代、日治時期鐵道遺構，以及4千年前的訊塘埔文化遺址；車站目前確定有遺址、遺構面積7500平方公尺，近日考古團隊在桃園市軌道願景館後方基地，又有新發現文資，為車站完工期程添變數。

鐵道局指出，願景館後方基地新發現清代軌道遺構，內容與已出土文物差不多，經文資審查單位會勘後，確認無重大發現，不至於工程影響進度。

考古團隊預計今年底完成遺址、遺構基地的發掘工作，明年7月完成全區發掘，並提報桃園市文資審議委員會；工程團隊力拚明年底取得特種建築物許可，車站完工目標2033年未變。

桃園市文化局表示，鐵道局雖未提供調查報告，但近日試掘有邀文資委員現勘，也有計畫分階段送審，收到相關資料後，將盡速召集文資委員開會審查。

桃園市都市發展局表示，新的桃園車站與捷運綠線共構，周邊還有捷運棕線，將成重要交通樞紐，「桃園大車站」策略將盤點周邊土地權屬與利用情形，推估未來趨勢，營造老城再生，提升周邊公共設施水準，開發後可望釋出精華土地，引導周邊土地轉型與落實區域均衡發展。