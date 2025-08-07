苗栗東方美人茶評鑑 大贏家又是曾郁芳蟬聯特等獎

快訊

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣2025東方美人茶評鑑比賽今天頒獎，出身製茶世家、屢在國內外獲獎的青農曾郁芳，蟬聯奪得「特等獎」，並獲頭等二、頭等三、頭等多項大獎，再次展現製茶實力。

苗栗縣政府農業處指出，東方美人茶是苗栗縣具代表性的特色茶品之一，今年夏茶評鑑共有370點，經藥檢合格與專業評審團嚴謹品評，最終由銅鑼鄉曾郁芳榮獲特等獎、頭等二、頭等三、頭等諸大獎；銅鑼鄉韓順雄榮獲頭等一；另有7名頭等獎得主。

曾郁芳出身製茶世家，2018年接手家族茶莊園，曾入選第7屆百大青農，連續在2023、2024台灣東方美人茶評鑑、2024苗栗縣東方美人茶評鑑中都拿下特等獎殊榮，產品更曾獲比利時ITQI國際風味評鑑二星風味獎。

頒獎典禮今天在頭份市尚順育樂廣場舉行，縣長鍾東錦頒獎表揚，肯定各獎項得主的製茶技術；他指出，曾郁芳承襲父親的製茶、管理茶園技術，更與妹妹曾莉敏自創品牌拓展行銷通路，讓更多人知道苗栗的好茶，是返鄉青農典範。

曾郁芳表示，這幾年能獲得這麼多獎項，要感謝採茶阿姨們付出，才有好的茶葉製作好茶，也有賴爸媽「盯場」，讓茶葉分級做得更細緻，這幾年成績是靠大家辛苦得來的；她說，這幾年觀察發現，其實滿多年輕人有在喝茶，只是不知去哪裡買茶，希望持續拓展行銷通路推廣。

農業處表示，縣府每年與農會攜手推動地方茶產業，輔導頭份市農會舉辦全縣東方美人茶評鑑競賽，以高標準評鑑選拔優質茶葉，今年參賽作品整體表現均衡，茶葉外觀精緻，蜜香與熟果香交織，是近年來風味最穩定、品質最具一致性的一屆。

茶葉 青農 苗栗縣

