台鐵桃園站都市設計過關 市府啟動「大車站計劃」盤點土地

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府為此也推「桃園大車站總體發展策略」盼帶動周邊發展，雖基地近日挖掘遺址又有新發現，但負責工程的鐵道局則表示不影響完工期程。

桃園火車站去年7月舉行新站開工典禮，4.7公頃的基地預計興建地下2層、地上3層的車站主體，向外連接桃園捷運綠線G07站地下層與台鐵公司站區開發大樓，造型則以「摺紙飛機」為藍圖，強調建築立面穿透性，將室內空間與⼾外環境融為⼀體；但事實上，新車站的都市設計審議上個月初才通過，後續還有防災計畫與無障礙計畫待審查，離實際動工尚有距離。

據了解，桃園火車站不僅需要都市設計審議與提報防災、無障礙等計畫，還有清代、日治時期鐵道遺構與4千年前的訊塘埔文化遺址文資保存問題待解，車站目前確定有遺址遺構面積約7500平方公尺，近日考古團隊在桃園市軌道願景館後方的基地又有新發現，可能為車站完工期程添變數。

鐵道局指出，願景館後方基地是發現清代軌道遺構，內容與已出土文物相去不遠，經文資審查相關單位會勘確認無重大發現，不至於影響進度。考古團隊預計今年底完成確定存在遺址遺構基地的發掘工作，明年7月完成全區發掘並提報桃園市政府文資審議，而工程團隊則力拚明年底取得特種建築物許可，車站仍目標2033年完工。

桃園市文化局表示，鐵道局雖未提供調查報告，但近日試掘有邀文資委員現場會勘，也有計畫分階段送審。事關地方重大建設，文化局收到相關資料將盡速召集文資委員開會審查。