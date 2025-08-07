快訊

與陸企關係惹議？川普發文要英特爾CEO陳立武立刻下台 股價應聲挫

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵桃園站都市設計過關 市府啟動「大車站計劃」盤點土地

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台鐵桃園車站文資保存挖掘工作近日在桃園市軌道願景館後方基地有新發現，但交通部鐵道局表示車站完工期程暫不受影響。記者陳俊智／攝影
台鐵桃園車站文資保存挖掘工作近日在桃園市軌道願景館後方基地有新發現，但交通部鐵道局表示車站完工期程暫不受影響。記者陳俊智／攝影

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府為此也推「桃園大車站總體發展策略」盼帶動周邊發展，雖基地近日挖掘遺址又有新發現，但負責工程的鐵道局則表示不影響完工期程。

桃園火車站去年7月舉行新站開工典禮，4.7公頃的基地預計興建地下2層、地上3層的車站主體，向外連接桃園捷運綠線G07站地下層與台鐵公司站區開發大樓，造型則以「摺紙飛機」為藍圖，強調建築立面穿透性，將室內空間與⼾外環境融為⼀體；但事實上，新車站的都市設計審議上個月初才通過，後續還有防災計畫與無障礙計畫待審查，離實際動工尚有距離。

據了解，桃園火車站不僅需要都市設計審議與提報防災、無障礙等計畫，還有清代、日治時期鐵道遺構與4千年前的訊塘埔文化遺址文資保存問題待解，車站目前確定有遺址遺構面積約7500平方公尺，近日考古團隊在桃園市軌道願景館後方的基地又有新發現，可能為車站完工期程添變數。

鐵道局指出，願景館後方基地是發現清代軌道遺構，內容與已出土文物相去不遠，經文資審查相關單位會勘確認無重大發現，不至於影響進度。考古團隊預計今年底完成確定存在遺址遺構基地的發掘工作，明年7月完成全區發掘並提報桃園市政府文資審議，而工程團隊則力拚明年底取得特種建築物許可，車站仍目標2033年完工。

桃園市文化局表示，鐵道局雖未提供調查報告，但近日試掘有邀文資委員現場會勘，也有計畫分階段送審。事關地方重大建設，文化局收到相關資料將盡速召集文資委員開會審查。

桃園市都市發展局則表示，新的桃園車站除與捷運綠線共構，周邊還有捷運棕線，將成重要交通樞紐。「桃園大車站總體發展策略」將盤點周邊土地權屬與利用情形，推估未來趨勢，營造老城再生及提升周邊公共設施水準，而開發後可望釋出精華土地，以共享城市的概念引導周邊土地轉型與落實區域均衡發展，規畫全民可負擔、共享的城市。

台鐵桃園車站文資保存挖掘工作近日在桃園市軌道願景館後方基地有新發現，但交通部鐵道局表示車站完工期程暫不受影響。記者陳俊智／攝影
台鐵桃園車站文資保存挖掘工作近日在桃園市軌道願景館後方基地有新發現，但交通部鐵道局表示車站完工期程暫不受影響。記者陳俊智／攝影

桃園 鐵道 火車站

延伸閱讀

桃園女公務員陷網戀投資詐騙慘賠2千萬 主管嘆：早提醒過她

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

桃園定點臨托「過半據點使用率掛零」 審計處點名檢討

影／桃園毒男疑缺錢花用 臨時起意劫車持刀威脅婦逃亡3天遭逮

相關新聞

台鐵桃園站都市設計過關 市府啟動「大車站計劃」盤點土地

台鐵桃園火車站配合鐵路地下化改建，預計打造地下2層、地上3層新站體，近日通過桃園都市設計審議，桃園市政府為此也推「桃園大...

竹市東門市場塗鴉遭破壞 藝術家重繪「放大鏡」盼重視藝術

新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，今年6月市府施工時，不慎破壞整面藝術家Candy Bird的塗鴉創作，引發議員質疑管理疏...

東方美人茶由銅鑼鄉青農曾郁芳贏得特等獎 苗栗蜂蜜產量創數十年新高

苗栗縣頭份市農會上午在尚順育樂世界廣場舉辦全縣東方美人茶評鑑頒獎典禮，並行銷縣內蜂蜜，去年縣內蜂農收蜜情況奇慘無比，今年...

繽紛一夏！頭份夏季系列藝文活動重頭戲火舞劇 8月9日登場

苗栗縣頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午...

助功都更！苗栗火車站東站前擬畫策略性更新地區 鼓勵民間參與

苗栗縣政府以苗栗火車站東站前原畫一般性都市更新，擬升級策略性更新地區，有條件放寬住宅區建蔽率，希望促進民間參與都更的意願...

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

中元普渡節慶即將到來，桃市府宣布推出「宗教節慶活動環保減量認證」與「減量考評表」制度，邀全市宮廟加入打造低碳祭典。民政局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。