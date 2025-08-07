快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市東門市場塗鴉遭破壞 藝術家重繪「放大鏡」盼重視藝術

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆近日重新彩繪完成，新的畫作取名「放大鏡」，盼傳達重視藝術是凝聚地方的遠見。記者黃羿馨／攝影
新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆近日重新彩繪完成，新的畫作取名「放大鏡」，盼傳達重視藝術是凝聚地方的遠見。記者黃羿馨／攝影

新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，今年6月市府施工時，不慎破壞整面藝術家Candy Bird的塗鴉創作，引發議員質疑管理疏失。市府停工後邀請藝術家現勘，近日重新彩繪完成，新的畫作取名「放大鏡」，盼傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」。

東門市場3樓內部原有藝術家Candy Bird等創作者共同參與創作之塗鴉藝術，不過今年6月市議員劉彥伶、劉康彥指出，市府在改造市場3樓空間，清整牆面時卻破壞原有塗鴉創作，質疑管理疏失。

塗鴉遭破壞後，劉彥伶與劉康彥在開門工作室協助下聯繫畫家本人到場現勘，並於7月25日進場施作，現已完成重新彩繪，新的彩繪名稱是「放大鏡」，盼傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」概念。

劉彥伶也表示，兩人也已提案請工務處設定施工流程，制定SOP，避免創作因為工程而毀損，希望市府可以記取這次教訓，之後的工程不要再犯下相同的錯誤。

新竹市政府產發處表示，日前市府辦理東門市場3樓空間改造工程，未來將規畫為青年創業及藝文展演空間。工程施作過程中，因牆面整理作業影響藝術家Candy Bird於2016年創作之牆面作品，市府獲悉情形後，隨即主動聯繫藝術家及協力單位開門工作室說明情況，積極展開後續協調作為。

產發處指出，經協商後，藝術家同意於原牆面重新創作，並結合改造後空間樣貌進行全新構圖。市府已將此創作正式納入此次改造工程內容，並全力協助牆面整備及施工配合，確保創作過程順利、成果完善。新作品放大鏡已於7月25日進場施作，目前已創作完成，作品傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」之理念，延續場域的文化精神。

產發處表示，對於外界所關心的公共藝術維護機制，也將作為後續制度檢討重點。未來市府將於工程規畫初期審慎評估各項施作對文化資產之潛在影響，避免類似情形再次發生，落實公共工程與文化價值兼顧之政策目標。

新竹 彩繪 藝術家

延伸閱讀

【抽獎】與印象派相遇：從光影經典到城市脈絡，限時抽《印象派光影藝術展》門票

日藝術家木村崇人巨大藍晒風箏 飄揚東莒天空

竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善

新竹光武國中投票所設2樓 長輩難爬樓梯挨批不友善

相關新聞

竹市東門市場塗鴉遭破壞 藝術家重繪「放大鏡」盼重視藝術

新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，今年6月市府施工時，不慎破壞整面藝術家Candy Bird的塗鴉創作，引發議員質疑管理疏...

東方美人茶由銅鑼鄉青農曾郁芳贏得特等獎 苗栗蜂蜜產量創數十年新高

苗栗縣頭份市農會上午在尚順育樂世界廣場舉辦全縣東方美人茶評鑑頒獎典禮，並行銷縣內蜂蜜，去年縣內蜂農收蜜情況奇慘無比，今年...

繽紛一夏！頭份夏季系列藝文活動重頭戲火舞劇 8月9日登場

苗栗縣頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午...

助功都更！苗栗火車站東站前擬畫策略性更新地區 鼓勵民間參與

苗栗縣政府以苗栗火車站東站前原畫一般性都市更新，擬升級策略性更新地區，有條件放寬住宅區建蔽率，希望促進民間參與都更的意願...

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

中元普渡節慶即將到來，桃市府宣布推出「宗教節慶活動環保減量認證」與「減量考評表」制度，邀全市宮廟加入打造低碳祭典。民政局...

抓住暑假尾巴！桃園21座特色公園怎麼玩 攻略網站在這裡

桃園特色公園越來越多，各地遊具玩法不同，適合的年齡層也不一樣，市府為方便家長們查詢，由工務局設計「樂桃園Park Go」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。