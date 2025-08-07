竹市東門市場塗鴉遭破壞 藝術家重繪「放大鏡」盼重視藝術

新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，今年6月市府施工時，不慎破壞整面藝術家Candy Bird的塗鴉創作，引發議員質疑管理疏失。市府停工後邀請藝術家現勘，近日重新彩繪完成，新的畫作取名「放大鏡」，盼傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」。

東門市場3樓內部原有藝術家Candy Bird等創作者共同參與創作之塗鴉藝術，不過今年6月市議員劉彥伶、劉康彥指出，市府在改造市場3樓空間，清整牆面時卻破壞原有塗鴉創作，質疑管理疏失。

塗鴉遭破壞後，劉彥伶與劉康彥在開門工作室協助下聯繫畫家本人到場現勘，並於7月25日進場施作，現已完成重新彩繪，新的彩繪名稱是「放大鏡」，盼傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」概念。

劉彥伶也表示，兩人也已提案請工務處設定施工流程，制定SOP，避免創作因為工程而毀損，希望市府可以記取這次教訓，之後的工程不要再犯下相同的錯誤。

新竹市政府產發處表示，日前市府辦理東門市場3樓空間改造工程，未來將規畫為青年創業及藝文展演空間。工程施作過程中，因牆面整理作業影響藝術家Candy Bird於2016年創作之牆面作品，市府獲悉情形後，隨即主動聯繫藝術家及協力單位開門工作室說明情況，積極展開後續協調作為。

產發處指出，經協商後，藝術家同意於原牆面重新創作，並結合改造後空間樣貌進行全新構圖。市府已將此創作正式納入此次改造工程內容，並全力協助牆面整備及施工配合，確保創作過程順利、成果完善。新作品放大鏡已於7月25日進場施作，目前已創作完成，作品傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」之理念，延續場域的文化精神。

產發處表示，對於外界所關心的公共藝術維護機制，也將作為後續制度檢討重點。未來市府將於工程規畫初期審慎評估各項施作對文化資產之潛在影響，避免類似情形再次發生，落實公共工程與文化價值兼顧之政策目標。