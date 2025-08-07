東方美人茶由銅鑼鄉青農曾郁芳贏得特等獎 苗栗蜂蜜產量創數十年新高
苗栗縣頭份市農會上午在尚順育樂世界廣場舉辦全縣東方美人茶評鑑頒獎典禮，並行銷縣內蜂蜜，去年縣內蜂農收蜜情況奇慘無比，今年卻大逆轉創下數十年來產量新高紀錄；今年東方美人茶由銅鑼鄉青農曾郁芳贏得特等獎，縣長鍾東錦高度肯定。
今年全縣東方美人茶夏季評鑑7月11日已在頭份市農會完成，特等獎得主曾郁芳同時也獲得頭等二、頭等三、頭等獎，由鍾東錦頒匾祝賀。
縣府指出，東方美人茶是苗栗最具代表性的特色茶品，今年夏茶評鑑共370點，經藥檢合格與專業評審團嚴格品評，銅鑼曾郁芳榮獲特等獎、頭等二、頭等三、頭等獎；銅鑼韓順雄榮獲頭等一，另外7名頭等獎得主分別是公館林祖文、銅鑼曾彥惟、管佑誠及三灣廖盛榮、頭份陳增明。
曾郁芳表示，她從2020年回鄉接手管理父親的茶園，這幾年能獲得這麼多獎項，要感謝採茶阿姨們的付出，才有好的茶葉製作好茶，她在爸媽的「盯場」下，讓茶葉分級做得更細緻，因此這幾年的成績都是靠大家辛苦得來的。
苗栗縣蜂農去年產蜜數量少得可憐，連辦評鑑的量都湊不足，農業部還因此「開先例」提供農業天然災害現金救助，但今年卻出現大逆轉，不但大豐收，產蜜量還創下近30年來的新高紀錄。
頭份農會理事長徐陳森表示，今年蜂蜜產量大豐收，是他養蜂幾十年首見，由於蜂蜜每年因天候等因素造成產量不一，因此以持平價格銷售，對消費者和蜂農來說，穩定的價格大家較能接受，國內以龍眼蜜最受顧客喜愛，他的龍眼蜜有產銷履歷雙認證，但同樣一瓶700公克也維持600元價格不變，不過今年產量豐盛，所以會依顧客的採購量加送幾瓶的方式來行銷，對消費者提供回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言