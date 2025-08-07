2025苗栗海洋觀光季推動永續漁業 今放流1萬尾午仔魚苗

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
2025苗栗海洋觀光季系列活動今天在通霄鎮新埔漁港舉辦魚苗放流，現場邀請新埔國小師生以人力接力提水桶的方式，一起放流1萬尾四絲馬鮁，提升海洋保護的意識及教育，同時也推動永續漁業的發展。圖／苗栗縣政府提供

2025苗栗海洋觀光季系列活動今天在通霄鎮新埔漁港舉辦魚苗放流，現場邀請新埔國小師生以人力接力提水桶的方式，一起放流1萬尾四絲馬鮁 (俗稱午仔魚)，提升海洋保護的意識及教育，同時也推動永續漁業的發展。

苗栗縣政府多年來在沿海地區輪流舉辦苗栗海洋觀光季，藉此帶動地方觀光，推動海岸線永續發展，近幾年更加入慢魚運動的精神，並將海線地區的人文風情、海洋景觀帶給全國人民。

農業處表示，此次放流的魚苗均經過嚴格的健康檢查，確保魚苗能夠適應自然環境並順利成長，以近距離的接觸，讓小朋友也能親手將一尾尾魚苗放入大海，盼透過魚苗放流活動，將新埔漁港擁有的豐富漁獲和獨特文化特色推薦給全國民眾。

此外，即將於8月16日晚間在通霄海水浴場登場的大型音樂晚會，邀請多位重量級卡司接力開唱，用音樂傳遞海洋保育、節能減碳與永續生活的理念。現場並規畫農漁市集、紀念小物免費發送、有獎徵答等精彩活動，讓遊客一步步體驗最道地、最熱情的漁村文化。

永續 音樂

