快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

繽紛一夏！頭份夏季系列藝文活動重頭戲火舞劇 8月9日登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等，市公所歡迎大家踴躍到場，感受盛夏時的歡樂時光。

市公所表示，當晚的火舞劇由「即將成真火舞團」演出，他們2022年曾在頭份演出火舞劇「火爾摩莎」，當時就深獲市民好評，吸引滿場觀眾。時隔3年再度邀他們前來，全團將帶來創團10周年鉅作「日出・昇龍」，這是一場融合魔幻、火舞與劇場元素的兒童火舞劇，精彩可期，希望市民一同來感受光影交織的奇幻魅力。

頭份市長羅雪珠表示，今年透過一系列的夏日藝文活動，讓市民與遊客在炎炎夏日中，能感受到文化藝術的能量，也讓孩子擁有一個充實又精彩的暑期生活。

此外，苗栗縣陽竹林學會即日起至8月17日，每天上午9點到下午4點在頭份市公所藝術館舉辦陽竹林長青藝術展「悠然創意‧樂活人生」，開幕典禮安排在9日上午10點舉行。展出期間同時安排「花藝課」、「禪繞課」共7場體驗課程。

陽竹林學會理事長蕭淑玲表示，許多長者在參與社區關懷據點的活動中，慢慢啟發藝術天賦，常有令人驚豔的作品，因此學會鼓勵長者參與紅十字會繪畫徵選，想不到一鳴驚人，第一年便獲得佳績，隔年參與繪畫徵選的長者得獎人數更多，成為據點的年度盛事。學會將這幾年的得獎作品整理，希望為這些參與據點的長者，記錄下美麗的生命經驗。

市公所表示，展出期間安排花藝等7場體驗課程，目前已有4場滿額，想參加的朋友動作要快，可上頭份市公所臉書粉絲團查詢。

陽竹林學會即日起至8月17日，每天上午9點到下午4點在頭份市公所藝術館舉推出陽竹林長青藝術展「悠然創意‧樂活人生」，開幕典禮安排在9日上午10點舉行。圖／頭份市公所提供
陽竹林學會即日起至8月17日，每天上午9點到下午4點在頭份市公所藝術館舉推出陽竹林長青藝術展「悠然創意‧樂活人生」，開幕典禮安排在9日上午10點舉行。圖／頭份市公所提供
陽竹林長青藝術展同時安排「花藝課」、「禪繞課」共7場體驗課程。圖／頭份市公所提供
陽竹林長青藝術展同時安排「花藝課」、「禪繞課」共7場體驗課程。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供
頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等節目。圖／頭份市公所提供

頭份 花藝

延伸閱讀

頭份交流道北上匝道將縮減車道施工5天 高公局籲通勤時段改道

不用市區繞來繞去載客 苗栗竹南、頭份全民候車接駁點下個月上路

影／頭份中興路、富強三街口路面出現4公尺長「天坑」 原因責任待釐清

頭份工地旁驚見天坑 苗縣府下令全面停工

相關新聞

繽紛一夏！頭份夏季系列藝文活動重頭戲火舞劇 8月9日登場

苗栗縣頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午...

助功都更！苗栗火車站東站前擬畫策略性更新地區 鼓勵民間參與

苗栗縣政府以苗栗火車站東站前原畫一般性都市更新，擬升級策略性更新地區，有條件放寬住宅區建蔽率，希望促進民間參與都更的意願...

桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

中元普渡節慶即將到來，桃市府宣布推出「宗教節慶活動環保減量認證」與「減量考評表」制度，邀全市宮廟加入打造低碳祭典。民政局...

抓住暑假尾巴！桃園21座特色公園怎麼玩 攻略網站在這裡

桃園特色公園越來越多，各地遊具玩法不同，適合的年齡層也不一樣，市府為方便家長們查詢，由工務局設計「樂桃園Park Go」...

竹北停車場編碼大改造 直觀代號一看就懂、Google找得到

為提升停車場識別度與使用便利性，新竹縣竹北市公所啟動標示改革，導入「P／U／M」代碼分類，P代表平面露天停車場（Park...

警察爸爸辛苦了！桃園八德分局贈暖心禮物慰勞付出

父親節將至，桃園市警局八德分局6日舉辦父親節慶祝會，鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕，慰勉平時的付出與辛勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。