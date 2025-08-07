繽紛一夏！頭份夏季系列藝文活動重頭戲火舞劇 8月9日登場

苗栗縣頭份市今年夏季系列藝文活動的重頭戲「歡樂FUN城市」日出・昇龍火舞劇8月9日晚間7點將在頭份運動公園登場，當天下午4點起還安排親子闖關集章送小禮物，5點至晚間7點有繽紛氣球秀、七彩泡泡秀、奇幻魔術秀等，市公所歡迎大家踴躍到場，感受盛夏時的歡樂時光。

市公所表示，當晚的火舞劇由「即將成真火舞團」演出，他們2022年曾在頭份演出火舞劇「火爾摩莎」，當時就深獲市民好評，吸引滿場觀眾。時隔3年再度邀他們前來，全團將帶來創團10周年鉅作「日出・昇龍」，這是一場融合魔幻、火舞與劇場元素的兒童火舞劇，精彩可期，希望市民一同來感受光影交織的奇幻魅力。

頭份市長羅雪珠表示，今年透過一系列的夏日藝文活動，讓市民與遊客在炎炎夏日中，能感受到文化藝術的能量，也讓孩子擁有一個充實又精彩的暑期生活。

此外，苗栗縣陽竹林學會即日起至8月17日，每天上午9點到下午4點在頭份市公所藝術館舉辦陽竹林長青藝術展「悠然創意‧樂活人生」，開幕典禮安排在9日上午10點舉行。展出期間同時安排「花藝課」、「禪繞課」共7場體驗課程。

陽竹林學會理事長蕭淑玲表示，許多長者在參與社區關懷據點的活動中，慢慢啟發藝術天賦，常有令人驚豔的作品，因此學會鼓勵長者參與紅十字會繪畫徵選，想不到一鳴驚人，第一年便獲得佳績，隔年參與繪畫徵選的長者得獎人數更多，成為據點的年度盛事。學會將這幾年的得獎作品整理，希望為這些參與據點的長者，記錄下美麗的生命經驗。