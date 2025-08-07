新竹玩啤派對8月16日登場 陳昇、郭靜獻唱

快訊

中央社／ 新竹市7日電

新竹玩啤派對將於8月16日至17日在新竹漁港登場，竹市代理市長邱臣遠今天表示，除可品嚐在地精釀啤酒外，也安排歌手陳昇、郭靜、呂士軒等獻唱，讓民眾感受放鬆假期。

新竹市政府今天舉辦「新竹玩啤派對」宣傳活動，邱臣遠會中說，活動在新竹漁港的風箏賽場舉辦，現場邀集啤酒品牌業者與在地特色廠商等，包含摃丸、咖啡等，展現新竹豐富多元的地方產業魅力。

他指出，「新竹玩啤派對」也邀請歌手演唱，包含陳昇、郭靜、呂士軒等演出，此次活動免費入場，還有美食市集、互動闖關遊戲等，盼在夜色與海風中點燃全場熱情。

業者「酒匠瘋」負責人盧立偉接受中央社記者訪問說，盼透過活動讓民眾認識新竹在地精釀啤酒品牌，感受地方釀造特色；盼藉此推廣在地品牌，讓更多人了解在地精釀的多元風味。

新竹摃丸產業暨地方創生促進會理事長黃世凱會中說，配合啤酒節，將呈現摃丸多元料理方式，如炸摃丸、烤摃丸等，讓民眾能搭配品嚐，感受在地特色美食。

產發處透過資料指出，呼籲民眾遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，而現場則規劃有接駁等服務，方便民眾安全返家。

新竹 派對 品牌

