助功都更！苗栗火車站東站前擬畫策略性更新地區 鼓勵民間參與

苗栗縣政府以苗栗火車站東站前原畫一般性都市更新，擬升級策略性更新地區，有條件放寬住宅區建蔽率，希望促進民間參與都更的意願，苗栗市長余文忠樂觀其成帶動現代化城市發展。

國營台灣鐵路公司苗栗車站東站北起義民街、西以鐵路用地為界，南至建中街、東至福星街及長安街範圍，原畫一般都更地區，縣都委會小組審議中，委員建議「升級」策略性更新地區，更好的條件鼓勵民間參與都更，縣府因此擬訂「苗栗縣迅行及策略性更新地區建築物高度及建蔽率放寬標準」草案，縣務會議審議通過。

縣府工商發展處指出，都市更新條例規定，迅行更新地區所指基於公共安全、重大危險建築、嚴重環境惡化等急迫性需求，需盡速實施更新的地區；策略性更新地區所指基於整體都市發展政策考量，須優先推動更新，達成交通、產業、文化、社會住宅等特定公共利益目標的地區。

都更難度高，全縣目前也僅有一件民間自辦都更成功，苗栗火車站東站畫入策略性更新地區，可以放寬住宅區建蔽率，且不得超過原建蔽率，並應符合相關法令規定，如果面臨7公尺以上道路，必須退縮3.5公尺人行道的空間，工商發展處強調，策略性更新地區範圍審議中，仍有待定案公告。

「這是好事」！余文忠說，苗栗火車站東站一帶部分建築老舊，巷道狹窄停車凌亂，影響生活品質，都更是帶動城市進步重要的動力，縣市一心並配合地方需求推動，縣府預計在縣警察遷建後的土地，興建縣圖總圖在望，及火車頭園區開幕帶進觀光人潮，畫入策略性都更地區是起步，希望注入活力，創造苗栗市新風貌。