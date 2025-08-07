桃園推宗教節慶環保認證 中元普渡也能低碳減排

中元普渡節慶即將到來，桃市府宣布推出「宗教節慶活動環保減量認證」與「減量考評表」制度，邀全市宮廟加入打造低碳祭典。民政局表示，市府除鼓勵宮廟減少金紙、香枝、鞭炮使用量，採用1爐1香、以米代金、以功代金等，也會透過認證、考評制度落實，盼打造兼顧信仰與永續發展的新模式。

民政局表示，祭典活動中常見大量焚燒金紙、鞭炮齊鳴，若無節制會影響空氣品質，也容易造成資源浪費，為了改善此問題，市府推動「考評表＋認證制度」，從金紙、香枝、鞭炮的使用量著手，宮廟可自行填報減量成果，再搭配現場佐證進行認證審查，確保環保措施真正落實，而非停留在口號階段。

民政局也鼓勵宮廟採用「1爐1香」制度，讓主祭代表持香，信眾以合十或祈禱方式表達心意；此外，也提倡改用大面額環保紙錢、電子鞭炮、祈福卡等創新作法，不僅減碳，更減少空氣污染，信仰的心意依舊滿滿。

民政局表示，此項制度設計有「創新加分項目」，例如以米代金、以功代金、選用在地農產品或環保標章物品等都能加分，更重要的是，宮廟只要訂出3年內（去年至明年）的逐年減量目標，就有機會獲得市府公開表揚，還能在申請公益、慈善或教化補助時爭取優先與加分。

民政局強調，宗教信仰與環境保護其實沒有矛盾，透過市府與宮廟攜手合作，桃園市已逐步推行低碳祭祀文化，也讓民眾看到宗教團體對社會、對環境的關懷與責任，未來將持續聽取各方意見，滾動式修正制度。