抓住暑假尾巴！桃園21座特色公園怎麼玩 攻略網站在這裡
桃園特色公園越來越多，各地遊具玩法不同，適合的年齡層也不一樣，市府為方便家長們查詢，由工務局設計「樂桃園Park Go」資訊網，推薦21座最具代表性的公園，預計明天父親節上架。
暑假接近尾聲，不少家長想把握機會帶孩童出遊，但又不知道哪裡合適，有時到了現場，才知年齡不符無法使用，也有人錯過開放時間敗興而歸；「樂桃園 Park Go」不僅有80座熱門公園的所在地與簡介，還包過21座別具特色的公園詳細介紹。
工務局指出，「樂桃園 Park Go」網站能一站式查詢公園遊樂設施、服務設施與開放時間等資訊，依行政區和適合年齡分類，更能進一步以在地文化、遊具設施、自然生態及戲水等條件進行篩選，且平台結合導航功能，方便民眾快速抵達目的地。
工務局表示，網站不僅提供公園資料，也串聯公園周邊景點與美食，推薦半日遊與一日遊行程，網站預計明天開放，歡迎民眾多加利用。
