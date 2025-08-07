竹北停車場編碼大改造 直觀代號一看就懂、Google找得到
為提升停車場識別度與使用便利性，新竹縣竹北市公所啟動標示改革，導入「P／U／M」代碼分類，P代表平面露天停車場（Park）、U為地下停車場（Underground）、M則代表附設於建築物之立體複合式停車場（Multi），搭配票亭藍線光設計，建立清晰明確的識別系統。
竹北市長鄭朝方指出，過去市管停車場的編號依照都市計畫用地代號編排，如公二停五停車場等，雖對行政機關便於歸檔與內部管理，但對一般市民而言卻無法理解其意義，反而造成尋找與使用上的困擾，特別是在竹北快速發展、人口持續成長的情況下，因此決定以更友善、直觀的方式，重新設計停車場識別系統。
竹北市公所表示，竹北市目前停車空間分屬不同機關與業者經營管理，除了市公所以外，還有縣政府及民營公司，導致民眾在繳費、月租申請或反映問題時，時常無法分辨是否為市管停車場。此次改革也同步納入識別差異的設計原則，未來只要看到「P／U／M」開頭的編碼與藍線光票亭，就代表該場域為竹北市公所管理，有效降低民眾誤解與行政溝通成本。
竹北市公所說明，這次識別系統以「P／U／M」三種字母分類為核心邏輯，加上數字代碼編排，原則以地理位置「由東往西」排序，並標示於各停車場入口與票亭外觀，結合藍線光設計，成為辨識市管場域的視覺指標。
目前市管共計25處停車場納入此次標示更新計畫，其中P1至P21場域已全面完成更新，分布範圍涵蓋高鐵特區、文興、成功、勝利一路延伸至嘉德、新社等地；U1（公二停五）、U2（福德）、M1（天后宮前立體）與M2（華興街前立體）等場域則將於近期完成。
為了協助市民在過渡期內無縫銜接，竹北市公所也同步完成Google地圖資訊更新，所有市管停車場均已標示最新代碼，配套措施為保留原有都市計畫用地名稱，讓市民在搜尋或導航時既不陌生也不混淆，提升整體使用便利性。
