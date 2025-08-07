警察爸爸辛苦了！桃園八德分局贈暖心禮物慰勞付出

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警局八德分局鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警局八德分局鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕。記者周嘉茹／翻攝

父親節將至，桃園市警局八德分局6日舉辦父親節慶祝會，鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕，慰勉平時的付出與辛勞，也感謝同仁們在工作崗位上的努力與奉獻。

為感謝所有身兼父職的男性同仁， 八德分局分局長鄭文銘與警友辦事處主任劉元順、副主任曾雅玲、薛文玲特別舉辦慶祝會，並贈送每位警察爸爸蛋糕禮盒，希望能讓每位警察爸爸們留下溫暖的回憶。

其中去年晉升二寶爸的八德派出所所長曾傳偉說，每天下班帶著疲憊的身體回家，工作雖然忙碌，但是回到家看到小孩的笑容，一句爸爸辛苦了，爸爸抱抱，工作上的壓力馬上放鬆了，小孩平安健康長大，就是自己最大的幸福。

鄭文銘表示，警察平時需日夜輪班，肩負維護社會治安的使命，每逢節日堅守崗位，犧牲與家人共度佳節的時光，向所有的警察父親們致以誠摯的祝福，希望透過小小的禮物帶給警察爸爸們溫暖，也勉勵同仁持續為民服務、打擊犯罪及加強治安、交通維護。

桃園市警局八德分局鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警局八德分局鼓勵所有辛苦的警察同仁，並贈送每位警察爸爸蛋糕。記者周嘉茹／翻攝

警察 爸爸

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