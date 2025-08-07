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祭祖也補助… 苗縣補助社團浮濫遭檢討

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣審計室審核認定縣府補助民間團體浮濫，要求縣府檢討改善。本報資料照片
苗栗縣審計室審核認定縣府補助民間團體浮濫，要求縣府檢討改善。本報資料照片

苗栗縣審計室去年9月抽查苗栗縣府補助民間團體，發現補助非屬教育、文化、社會福利團體逾規定額度件數及金額，4年暴增2倍多，連祭祖等顯非公益活動也補助，要求縣府檢討。苗縣府回應，將修正調整補助內涵、加強相關督導查核作業。

審計室報告指出，縣府推展社會公益活動，補助民間團體辦理藝術文化、民間節日慶典等社區性活動，去年編列5400萬元，去年底核定補助計1453件、5342萬餘元，金額是2021年2倍多。

分析補助非除外團體2021年86件、458萬餘元，增加至去年9月底281件、1470萬餘元，增幅226.74％及221.07％，超過規定額度，也呈倍數攀升。

又補助特定姓氏、特定會員，及如宗親會、同鄉會、校友會及國際同濟會、青年商會等財源寬裕團體，辦理祭祖、台灣總會全國高峰會議，或會長盃高爾夫球賽等活動，每案補助3萬元至20萬元不等，顯非公益範疇。

審核報告也點出，縣府理應定期或不定期督導及考核補助單位，但縣府未訂定具體量化及質化指標考核，去年考核僅20件、74萬元，占已完成核銷案件數2.60％，考核比率明顯偏低。

縣府回應，根據審計室去年總決算審核報告，縣府補助民間團體辦理公益活動修正調整補助內涵，依政府採購法相關程序辦理，並研擬原則，加強督導查核作業。

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