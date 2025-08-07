石門水庫終結禁漁令 月底前7里原民可釣魚

桃園市復興區泰雅族原住民爭取石門水庫漁獵傳統，陳情逾一甲子，相關單位前天完成簽署終結禁漁令，復興區溪口、奎輝及長興部落的桃竹7里原住民，即日起至今年8月底，可到石門水庫蓄水區石秀坪至溪口左岸釣魚，明年6月視今年試辦成效檢討。

復興區公所指出，石門水庫1956年興建，蓄水範圍所需土地廣泛，「淹沒區」民眾遷徙外地，但這片流域曾是泰雅族原民生活場域，水庫自1963年啟用「禁漁」至今，影響原民漁獵文化傳統。

復興區長蘇佐璽說，山上狩獵、河川捕魚是原民的生活傳統文化，但水利署禁止族人傳統漁獵，族人釣獵漁屢遭驅趕，許多族人長期陳情解禁，在立委、議員協助與北水分署協商，簽署完成泰雅族石門水庫漁獵合法，允許在大漢溪上游的溪口、奎輝、松樹林3大碼頭指定水域合法釣魚。

市議員蘇偉恩表示，石門水庫興建後，族人想延續獵漁習慣，卻不斷遭管制或開罰，如今終於促成水庫釣魚合法，在夏季歲時祭儀自6至8月開放釣魚傳統，不影響水庫水質下，可在蓄水區釣魚。

水利署北水分署指出，考量原住民延續傳統文化，又不影響石門水庫水質，今年即日起至8月底試辦開放復興區長興、奎輝、三民、澤仁、羅浮、義盛里及新竹縣關西鎮東山里共7里原住民，可到指定水域漁獵，每人限使用1支釣竿，市府原民局、復興區公所須做好救生安全防護措施。