新竹左岸工程挖出廢棄物 市府：追查來源開罰
民進黨新竹市議員曾資程表示，昨天工程人員在新竹市頭前溪左岸挖出廢棄物，要求市府環保局追查並開罰。新竹市政府今天表示，已派員前往稽查，現場留有舊車輛維修單據，將依法追查並開罰。
曾資程說，「新竹左岸經國大橋至水源生態池橋下及堤上空間建置計畫新建工程」日前開挖時，就曾發現10多年前的廢棄物。沒想到昨天又挖出疑似鄰近進口車商的廢棄維修單據，要求竹市環保局追查並開罰。
竹市環保局透過文字表示，今天上午派員前往稽查，初步發現現場遺留包含106年車輛維修單據等文件資料，將依事證線索追查、釐清責任，並依法裁處違規行為人。
環保局指出，該工程計畫部分經費由經濟部水利署補助，內容包含橋下空間廢棄物清理、地形整平、鋪設友善人行步道等設施。目前已啟動廢棄物清除作業，將同步與水利署、交通部公路局等權責機關確認後續環境復原責任，確保工程品質。
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