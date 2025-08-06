日本開球秀國旗手套 張善政加碼宣布11月還有好戲登場

桃園市長張善政本周率團訪問日本，今天他前往宮城縣，在日本東北樂天金鷲棒球隊對戰歐力士猛牛隊賽事中擔任開球嘉賓，他還戴上貼著中華民國國旗的棒球手套，十分吸睛。

張善政在開球前宣布，桃園市將在今年11月舉辦「台日韓棒球交流賽」，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿3支勁旅齊聚桃園同場較勁，歡迎各國球迷前來觀賞。

張善政在開球時特別介紹，自己是中華民國台灣桃園市的市長，很榮幸到東北樂天金鷲棒球隊主場，樂天金鷲隊是兼具實力與魅力的隊伍，台灣桃園則有同樣深受球迷喜愛的樂天桃猿隊，今日代表桃園到場見證兄弟球隊比賽，深刻感受日本與台灣的連結。

開球儀式前，張善政與效力東北樂天金鷲隊的台灣選手宋家豪、陽柏翔、王彥程、蕭齊會面，張讚許旅日選手是台灣的驕傲，並對在日本職棒打拚的台灣選手表達敬意與支持。

張善政也與日本東北樂天金鷲球團社長森井誠之會面，針對球場設施、營運模式及球員培訓等議題進行討論交流，未來將持續透過體育活動，推動桃園、仙台、樂天更全面的合作。

體育局表示，市府將於11月主辦「台日韓棒球交流賽」，預計邀請日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師（KT Wiz）及中華職棒樂天桃猿在桃園一較高下。其中，樂天桃猿與東北樂天金鷲將可能上演「Rakuten對決」，是樂天體系兩支職業球隊首次交鋒；KT巫師則將首度來台與桃猿對戰，開啟桃園與韓國水原兩市的棒球交流。