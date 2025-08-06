竹北天坑案追坍塌真相 鑑定人：與未按圖施工有關、仍待計算驗證

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊接連出現路面坍塌，引發「天坑案」。新竹地方法院今日開庭審理，並傳喚新北市土木技師公會兩名鑑定人出庭作證。檢察官王遠志質疑，「三次坍塌是否與未按圖施工有關？」曹姓鑑定人最終沉思20秒後點頭回答「是。」不過辯護律師林永頌反問，「這項結論是否有實際計算佐證？18.5米H型鋼是否深度不足？」鑑定人回應，結論是推測，造成地表沉陷原因複雜，深度是否足夠，要檢核5大項目，無法以手算判定，須透過程式計算才能準確評估。

今天庭訊以豐邑組為主，王遠志與林永頌先後交互詰問，王遠志先指出，地檢署委託的鑑定題目包含「原設計與變更設計是否違反技術規定」，但為何卻未進行？鑑定人回應，因預算僅百餘萬元，無法涵蓋完整分析，若要詳細計算，費用需達4、500萬以上。

王遠志詢問，施工廠商是否不該刪減圖面項目，第二次變更設計將33.8米H型鋼縮短為18.5米，加上27公尺CCP，是否符合建築技術規定？鑑定人則強調，這27公尺沒有任何計算資料，沒有分析他並不知道。王再度追問，「2022年7月、8月與2023年4月三次坍塌事件，是否與未按圖施工有關？」鑑定人沉默約20秒後回答：「是。」

林永頌則詢問，這項結論是否有實際計算佐證？深度18.5米是否不足？鑑定人坦言，未曾計算過，這是推測結果，造成地表沉陷原因複雜，加上擋土牆非線性，無法用手算出，得靠程式來算才精準。

林永頌另就規範提問，是否規定擋土設施必須深於開挖深度？鑑定人指出，建築構造規範主要要求「安全係數」，並未強制規定深度，但實務上，為確保穩定，多數設計仍會比開挖更深。他也提到，逆打工法的支撐適用結構本身的梁板系統，會比順打工法的安全結構強，但仍須個案檢核。

鑑定人再次強調，4月27日坍塌與地下6樓開挖位置接近，兩者可能具關聯性。但是坍塌是許多原因造成，包含土壤屬非均質地層，且坍塌前連日大雨，推測降雨使地下水滲入鬆散砂岩孔隙，經由孔隙壓力影響路面回填土層，導致土壤流失、孔隙增多，最終造成瀝青混凝土強度不足、路面坍塌。

新竹縣竹北市「豐采520」建案附近道路達5次以上坍塌，引發天坑疑雲，司法案件從今起進入審理庭，由於涉案與傳喚證人的人數眾多，將從8月審理到明年3月，接下來將續傳喚其他公會的鑑定人到庭作證。