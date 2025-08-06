桃園蓮花季「女蜘蛛人」爬裝置藝術拍照 農業局禁

桃園市蓮花季是觀音區7、8月年度盛會，多項生動的裝置藝術受遊客喜愛，不過近日傳出有民眾不顧警示攀爬拍照，農業局呼籲安全第一，提醒遊客可以近距離觀賞但是禁止攀爬。

農業局長陳冠義表示，今年桃園蓮花季以「蓮饗樂園」 為主題，透過農廢資材再利用，結合台北赤蛙生態環保主題，於活動園區打造5座主題裝置藝術，包括巧妙結合保育類動物台北赤蛙與蓮蓬意象，將生態教育、環境教育與食農教育透過作品呈現，寓教於樂的「台北赤蛙魯啦啦」、「桃園好農頂瓜呱」；還有以蓮花、蓮葉、西瓜為主角，展現桃園農產與季節意象的「夏日荷風」，融合蓮花的優雅與樂器旋律的「絃響蓮語」，以及結合環保永續概念利用農廢稻草量身打造的樂天桃猿吉祥物「Rocky」等。

陳冠義說，農業局近年陸續在海芋季、花彩節、仙草花節等，利用農廢推動亮點裝置藝術，這次蓮花季也不例外，但要向民眾誠摯呼籲，主會場的裝置藝術作品皆有標示請勿觸碰（部分可互動裝置藝術除外），提醒遊客要注意自身安全，不要為了拍照而攀爬作品，若發生意外得不償失。農業局會加強告示牌大小及能見度，並不定期加強巡邏宣導，確保每一位遊客都能在安全無虞的環境下玩得盡興。