中壢一號地方創生基地進駐團隊營業績效差 青年局這樣回應

桃園市青年局中壢一號地方創生基地2024年共招募1組咖啡廳、6組寄售商店，不過去年有寄售商店3個月營業額最低僅850元、半年最高1萬7000多元，被桃園市審計處要求加強。青年局回應，展售空間原設計即非以營利為主要目標，目的是建立「試水平台」角色，透過基地提供團隊品牌曝光與市場試驗的實務場域。

中壢一號地方創生基地位於中壢一號社宅內，目的是協助青年累積創業經驗與參與地方創生行動，不過審計報告指出，團隊進駐寄售商店期間年度營業業額最低者為850元，最高者也僅1萬7484元，且咖啡廳所辦202場活動，僅有38場與地方創生團隊相關，被要求改善。

青年局回應，展售空間原設計即非以營利為主要目標，目的是建立「試水平台」角色，透過基地提供團隊品牌曝光與市場試驗的實務場域，間接提升團隊產品銷售，並結合「前端診斷型業師輔導」制度，協助團隊釐清經營策略與需求。去年度共辦理44場業師諮詢服務，也成功媒合旅行社、媒體與部落客等資源投入，協助團隊優化商品設計與小旅行規畫，提升整體應用效益與市場曝光機會。

至於活動部分，青年局說，截至今年7月止，基地共辦理超過380場活動、累計吸引逾8500人次參與，展現使用成效與社區活化效益。考量空間條件，現階段已透過牆面布置與行動手冊方式介紹團隊資訊，未來也將整合中壢一號團隊資料至創業平台，優化數位展示與資源介接功能，擴大團隊社會能見度與政策價值。