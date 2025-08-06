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防治紅火蟻 竹北市追加40萬經費首創無人機撒餌滅蟻

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹北市公所追加40萬經費，導入無人機撒布餌劑作業，成為大新竹地區首個採用無人機撒布餌劑的地方行政機關，啟動科技防治新模式。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所追加40萬經費，導入無人機撒布餌劑作業，成為大新竹地區首個採用無人機撒布餌劑的地方行政機關，啟動科技防治新模式。記者黃羿馨／攝影

紅火蟻在台灣現蹤超過20年，近年突破新竹縣頭前溪「南防線」，為因應紅火蟻對生態與公共安全的威脅，竹北市公所追加40萬經費，導入無人機撒布餌劑作業，成為大新竹地區首個採用無人機撒布餌劑的地方行政機關，啟動科技防治新模式。

北市公所指出，紅火蟻原產於南美洲，自2004年入侵台灣以來，除了對農業生產構成威脅，也對人體健康造成嚴重危害，嚴重者甚至可能引發過敏性休克。竹北市過去也曾有農友遭紅火蟻叮咬後出現類似休克反應，所幸及時送醫才未釀成憾事，顯見防治工作的重要與迫切。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市紅火蟻防治規畫範圍達2238公頃，其中列管面積高達2115公頃，從東邊到西邊幾乎無一倖免。扣除公園、中央分隔島等非農用地後，實際防治作業面積約為1800公頃，每年需進行3次，竹北市負責夏季防治，縣府負責春季與冬季施藥。

鄭朝方指出，過去施藥主要仰賴人工或沙灘車進行灑布，但因地形限制，常導致藥劑分布不均，且沙灘車碾壓田區也容易造成農作損害。為提升效率並減少農損，除原防治經費180萬之外，今年特別追加約40萬元經費，於東區與西區各擇一處農地試辦無人機撒布餌劑作業，合計約400公頃，其餘區域則維持既有人工方式，今天由東區率先啟動，預計整體作業將於9月底前完成。

竹北市公所表示，竹北市防治紅火蟻採「陸空並進」機制，空中由無人機靠著GPS定位精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控，並以科學數據為依據調整施藥策略，後續公所將根不同施作方式的實際成效進行比較與評估，作為未來政策調整與預算編列的參考依據。

竹北市防治紅火蟻採「陸空並進」機制，空中由無人機靠著GPS定位精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控。記者黃羿馨／攝影
竹北市防治紅火蟻採「陸空並進」機制，空中由無人機靠著GPS定位精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控。記者黃羿馨／攝影
因應紅火蟻對生態與公共安全的威脅，竹北市公所追加40萬經費，導入無人機撒布餌劑作業，成為大新竹地區首個採用無人機撒布餌劑的地方行政機關。記者黃羿馨／攝影
因應紅火蟻對生態與公共安全的威脅，竹北市公所追加40萬經費，導入無人機撒布餌劑作業，成為大新竹地區首個採用無人機撒布餌劑的地方行政機關。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方指出，紅火蟻原產於南美洲，自2004年入侵台灣以來，除了對農業生產構成威脅，也對人體健康造成嚴重危害。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方指出，紅火蟻原產於南美洲，自2004年入侵台灣以來，除了對農業生產構成威脅，也對人體健康造成嚴重危害。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方表示，竹北市防治紅火蟻採「陸空並進」機制，空中由無人機靠著GPS定位精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控。記者黃羿馨／攝影
竹北市長鄭朝方表示，竹北市防治紅火蟻採「陸空並進」機制，空中由無人機靠著GPS定位精準施藥，地面則設置誘餌點進行族群監控。記者黃羿馨／攝影

竹北 北市 紅火蟻

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