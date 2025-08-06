桃園市健康管理計畫好禮獎不完 最大獎抽百萬汽車

桃園市衛生局表示，去年全市經診斷為糖尿病及慢性腎臟病人數達35萬人，其中約13萬人未定期就醫、追蹤，為強化市民健康識能，減少慢性病對民眾的風險及威脅，衛生局今年透過平台舉辦多項創新抽好禮活動，推展健康管理計畫。

衛生局說明，年度健康管理計畫整合代謝症候群防治、糖尿病及初期慢性腎臟病等慢性病照護重點，藉由「前端預防、後端管理」雙軌策略，鼓勵市民建立良好生活型態並積極自我健康管理，遵循醫囑進行後續治療及健康管理，將慢性病影響生活的可能性降至最低。

為鼓勵市民早期發現、早期介入，這項年度健康管理計畫針對符合代謝症候群收案條件包括血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高、腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇過低，5項中符合3項或糖尿病前期的民眾，9月30日前至活動平台報名，期限內並在「桃園市代謝症候群防治計畫診所」看診被收案，審核通過即送200元電子禮券，限額5000名，還有機會參加「健康達標GO，大獎汽車不是夢」抽大獎，除了百萬汽車，也有電動機車及智慧型手機等500項獎品。

衛生局表示桃園市目前共有547家醫療院所提供公費成人預防保健服務，30至39歲每5年1次、40至64歲每3年1次，65歲（原住民為55歲）以上每年1次。若是發現身體狀況異常，應盡快尋求專業醫事人員的幫助，並積極改善不良的生活型態，以降低慢性病的發生風險。

年度健康管理計畫活動辦法、健康資訊及最新消息請至衛生局官網「健康管理醫一起來」查閱。