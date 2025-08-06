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「疑美國關稅效應」苗栗市幼安教養院捐款減半 EX-亞洲劇團專場演出送暖

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影
EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影

苗栗市幼安教養院疑受美關稅影響，近來捐款腰斬，EX-亞洲劇團今天專場演出「遇見小王子」，院生並彩繪「眼球先生」授權原創插畫，感受到社會溫暖。

美國關稅20%宣布前，幼安教養院平均1星期會收到10筆劃撥捐款，金額2、3萬元，後來降到平均5筆、1萬多元，幼安教養院院長林勤妹認為美國關稅政策，衝擊台灣各行各業，可能因此影響捐款，更讓人擔心每年最大筆收入的烘焙坊中秋月禮盒銷售。

亞洲劇團遇見小王子改編自新加坡劇場之父郭寶崑作品「我要上工的那一晚」，遇見小王子將於8月23日、24日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂售票演出，邀請眼球先生參與，今天上午在幼安教養院辦理「從畫布到劇場:EX-亞洲劇團 x 眼球先生 公益藝文行動」。

遇見小王子精彩片段今天上午在幼安專場演出，院生難得機會近距離觀賞劇場，並一起彩繪眼球先生授權原創插畫，個個相當投入，亞洲劇團指出，民眾凡購票觀賞遇見小王子，相對送1張給幼安，招待弱勢家庭；另，眼球先生「銀色星球計畫」展覽，即日到9月27日，周二至周五上午9點到下午4點50分在中正堂前廳「亞洲有藝室」展出，免費入場觀賞。

EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影
EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影
EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影
EX-亞洲劇團今天到苗栗市幼安教養院，專場演出「遇見小王子」精彩片段，院生聚精會神觀賞。記者范榮達／攝影

小王 劇場 捐款

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