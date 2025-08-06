「疑美國關稅效應」苗栗市幼安教養院捐款減半 EX-亞洲劇團專場演出送暖

苗栗市幼安教養院疑受美關稅影響，近來捐款腰斬，EX-亞洲劇團今天專場演出「遇見小王子」，院生並彩繪「眼球先生」授權原創插畫，感受到社會溫暖。

美國關稅20%宣布前，幼安教養院平均1星期會收到10筆劃撥捐款，金額2、3萬元，後來降到平均5筆、1萬多元，幼安教養院院長林勤妹認為美國關稅政策，衝擊台灣各行各業，可能因此影響捐款，更讓人擔心每年最大筆收入的烘焙坊中秋月禮盒銷售。

亞洲劇團遇見小王子改編自新加坡劇場之父郭寶崑作品「我要上工的那一晚」，遇見小王子將於8月23日、24日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂售票演出，邀請眼球先生參與，今天上午在幼安教養院辦理「從畫布到劇場:EX-亞洲劇團 x 眼球先生 公益藝文行動」。