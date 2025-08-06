「石門水庫禁漁令」原民等候逾一甲子終解禁 8月底前開放原民部落7里釣魚

桃園市復興區泰雅族原住民爭取石門水庫漁獵傳統，陳情等候逾一甲子（60年）時光，昨天完成簽署泰雅族在石門水庫合法漁獵開放，水利署北水分署、復興區公所、議員今天上午表示，復興區溪口、奎輝及長興部落的桃竹7里原住民，今年即日起至8月底，開放石門水庫蓄水區石秀灣至溪口左岸釣魚，結束原住民逾一甲子水庫禁漁令。

復興區公所指出，石門水庫1956年興建，蓄水範圍所需土地廣泛，「淹沒區」民眾遷徙外地，水庫自1963年完成至今逾一甲子，這片流域曾是泰雅族原住民生活場域，水庫禁漁至今，影響泰族原住民漁獵文化傳統。

復興區長蘇佐璽表示，受限石門水庫上游取水相關法令，水利署禁止族人傳統漁獵，族人釣獵魚常常視違法行為驅趕，這塊原住民從父祖輩以來生活場域，山上狩獵、河川捕魚是原民的生活傳統文化，長期遭到禁止，許多族人長期陳情解禁，在立委、議員協助與北水分署協商，簽署完成泰雅族石門水庫魚獵合法，這個月在大漢溪上游的溪口、奎輝、松樹林3大碼頭指定水域開放合法釣魚，允許族人時祭儀傳統釣魚體驗生活傳統。

北水分署表示，考量原住民延續傳統文化，又不影響石門水庫水質，今年即日起至8月底試辦開放大漢溪上游石門水庫蓄水範圍的石秀坪至溪口台地之間左岸水域，包括復興區長興、奎輝、三民、澤仁、羅浮、義盛里及新竹縣關西鎮東山里總共7里原住民，以每人限使用一支釣竿釣魚漁獵，市府原民局、復興區公所須做好救生安全防護措施，明年6月視今年試辦成效檢討，夏季歲時祭儀自6至8月開放釣魚傳統。

市議員蘇偉恩表示，復興區泰雅族人早年一直靠山、河流進行狩獵捕漁生活習慣，自石門水庫興建後，族人水庫延續獵漁生活習慣，卻數遭管制或開罰，許多族人陳情下，終於在立委、議員協助多次協商下，終於完成簽署水庫釣魚合法，在夏季原住民歲時祭儀傳統，今年8月、明年起6至8月，包括溪口、奎輝、長興部落的7里原住民，在不影響水庫水質，可在蓄水區釣魚，延續族人的漁獵傳統文化。