快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立 即日起報名進駐

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」。圖／縣府提供
新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」。圖／縣府提供

新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」，即日起至8月31日止開放進駐團隊申請，歡迎滿懷熱忱、對社會創新議題有興趣及希望發揮社會影響力的青年踴躍報名。

新竹社會創新基地位於竹北市同心樓（身心障礙綜合福利服務中心）3樓，占地約460坪，設有共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施，以社會企業及社會創新為發展核心，提供青年創業團隊所需之專業空間、設備資源及經營輔導。

楊文科表示，新竹縣挹注資源協助青年實現創業夢想，目前全台青年社創基地共有4座，分別由經濟部中小及新創企業署、新北市、桃園市、及臺中市推動設置，而新竹社會創新基地（是除了中央及直轄市推動外，首座由縣市政府成立的青年社會創新基地。

基地具備強大輔導能量，進駐基地的團隊除可優惠價格使用空間外，還可享有個別化創業輔導及協助企業媒合，並可運用基地位址進行營業登記。另外，基地也會定期舉辦涵蓋社會創新倡議及議題實作、公共議題研討會等相關活動，亦規畫辦理培力課程及參與國際級的新創展會，爭取團隊更多曝光機會。

教育局說明，此次基地招募對象為對社會福利、社會企業、社區營造、青年創業或多元議題（如：銀髮及青銀共創、綠能環保、新住民、教育等議題）有興趣的個人、團隊、營利組織及非營利組織，申請採線上報名https://www.surveycake.com/s/KXdyR，收件日期自即日起至8月31日止，並將在9月3日採視訊會議進行線上審查，成功通過的團隊可從今年9月15日開始進駐至2026年9月14日止。

新竹社會創新基地位於竹北市同心樓（身心障礙綜合福利服務中心）3樓，占地約460坪。圖／縣府提供
新竹社會創新基地位於竹北市同心樓（身心障礙綜合福利服務中心）3樓，占地約460坪。圖／縣府提供
即日起至8月31日止開放進駐團隊申請，歡迎滿懷熱忱、對社會創新議題有興趣及希望發揮社會影響力的青年踴躍報名。圖／縣府提供
即日起至8月31日止開放進駐團隊申請，歡迎滿懷熱忱、對社會創新議題有興趣及希望發揮社會影響力的青年踴躍報名。圖／縣府提供

新竹 青年 團隊

延伸閱讀

竹縣快捷9號路線公車 增7無障礙班次、新停2站點

PEUGEOT CITROEN 新竹、高雄銷售服務據點正式營運 STELLANTIS 集團全台佈局進入全新紀元

竹縣科技執法助攻！車不讓人取締增2114件 上半年的行人死亡人數0

竹縣長者免費健檢 中醫大新竹附醫開放預約

相關新聞

竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善

新竹市龍山公園是親子休閒的重要據點，不過市議員劉彥伶接獲民眾陳情，水龍頭不僅按壓困難，且因水壓過大，不少孩童在沙坑遊戲後...

「疑美國關稅效應」苗栗市幼安教養院捐款減半 EX-亞洲劇團專場演出送暖

苗栗市幼安教養院疑受美關稅影響，近來捐款腰斬，EX-亞洲劇團今天專場演出「遇見小王子」，院生並彩繪「眼球先生」授權原創插...

「石門水庫禁漁令」原民等候逾一甲子終解禁 8月底前開放原民部落7里釣魚

桃園市復興區泰雅族原住民爭取石門水庫漁獵傳統，陳情等候逾一甲子（60年）時光，昨天完成簽署泰雅族在石門水庫合法漁獵開放，...

竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立 即日起報名進駐

新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」，即日起至8月31...

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

苗栗縣國1新增造橋交流道案，當地平面道路苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程，總經費達3億35521萬元，高速公路局近日...

年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

桃園市設置379處市民活動中心，隨著電費調漲，各區公所也面臨沉重電費支出壓力。審計處發現，去年桃園市活動中心電費高達46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。