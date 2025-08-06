竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立 即日起報名進駐

新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」，即日起至8月31日止開放進駐團隊申請，歡迎滿懷熱忱、對社會創新議題有興趣及希望發揮社會影響力的青年踴躍報名。

新竹社會創新基地位於竹北市同心樓（身心障礙綜合福利服務中心）3樓，占地約460坪，設有共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施，以社會企業及社會創新為發展核心，提供青年創業團隊所需之專業空間、設備資源及經營輔導。

楊文科表示，新竹縣挹注資源協助青年實現創業夢想，目前全台青年社創基地共有4座，分別由經濟部中小及新創企業署、新北市、桃園市、及臺中市推動設置，而新竹社會創新基地（是除了中央及直轄市推動外，首座由縣市政府成立的青年社會創新基地。

基地具備強大輔導能量，進駐基地的團隊除可優惠價格使用空間外，還可享有個別化創業輔導及協助企業媒合，並可運用基地位址進行營業登記。另外，基地也會定期舉辦涵蓋社會創新倡議及議題實作、公共議題研討會等相關活動，亦規畫辦理培力課程及參與國際級的新創展會，爭取團隊更多曝光機會。