快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國1新增造橋交流道案，苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程已完成發包，預定11日上午動土。圖／苗栗縣政府提供
國1新增造橋交流道案，苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程已完成發包，預定11日上午動土。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣國1新增造橋交流道案，當地平面道路苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程，總經費達3億35521萬元，高速公路局近日已完成發包，預定11日上午動土。

國道電子收費政策實施後，原國道1號造橋收費站公務便道因而封閉，苗栗縣造橋鄉親必須繞遠路至頭份或頭屋交流道，經地方長期向中央爭取，交通部才同意並由高速公路局規畫增設造橋交流道案。

苗縣府交通工務處指出，造橋交流道聯絡道（苗14線拓寬案）經交通部於2022年底核定納入生活圈道路交通系統計畫，工程案經規畫後確定採原路拓寬方式，由造橋國中前方平仁路設置造橋交流道聯絡道銜接至國道1號，再持續往前延伸，總長度約1305公尺，設置為雙向各兩車道。

另外，該工程案於都市計畫段左側設置人行道以利民眾通行，並改善老莊路平交道線形，改善行車安全；至於雙祿橋、錦成橋則配合拓寬案改建，穿越高速公路箱涵拓寬加高則由高速公路局辦理。

國道 交通部 高速公路

延伸閱讀

詐東元電機3千萬工程款…總座張松鑌不起訴 專案經理廠商6人起訴

會勘台南易淹水區 林俊憲：工程改善到備災要全面提升

非法定社福遭審計室檢討 議員質疑苗栗過去窮就不能做嗎？

泓德能源組織擴大 並入股泰創合攻東南亞EPC工程

相關新聞

竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善

新竹市龍山公園是親子休閒的重要據點，不過市議員劉彥伶接獲民眾陳情，水龍頭不僅按壓困難，且因水壓過大，不少孩童在沙坑遊戲後...

「疑美國關稅效應」苗栗市幼安教養院捐款減半 EX-亞洲劇團專場演出送暖

苗栗市幼安教養院疑受美關稅影響，近來捐款腰斬，EX-亞洲劇團今天專場演出「遇見小王子」，院生並彩繪「眼球先生」授權原創插...

「石門水庫禁漁令」原民等候逾一甲子終解禁 8月底前開放原民部落7里釣魚

桃園市復興區泰雅族原住民爭取石門水庫漁獵傳統，陳情等候逾一甲子（60年）時光，昨天完成簽署泰雅族在石門水庫合法漁獵開放，...

竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立 即日起報名進駐

新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」，即日起至8月31...

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

苗栗縣國1新增造橋交流道案，當地平面道路苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程，總經費達3億35521萬元，高速公路局近日...

年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

桃園市設置379處市民活動中心，隨著電費調漲，各區公所也面臨沉重電費支出壓力。審計處發現，去年桃園市活動中心電費高達46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。