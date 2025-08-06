苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

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苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土
苗栗縣國1新增造橋交流道案，當地平面道路苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程，總經費達3億35521萬元，高速公路局近日已完成發包，預定11日上午動土。
國道電子收費政策實施後，原國道1號造橋收費站公務便道因而封閉，苗栗縣造橋鄉親必須繞遠路至頭份或頭屋交流道，經地方長期向中央爭取，交通部才同意並由高速公路局規畫增設造橋交流道案。
苗縣府交通工務處指出，造橋交流道聯絡道（苗14線拓寬案）經交通部於2022年底核定納入生活圈道路交通系統計畫，工程案經規畫後確定採原路拓寬方式，由造橋國中前方平仁路設置造橋交流道聯絡道銜接至國道1號，再持續往前延伸，總長度約1305公尺，設置為雙向各兩車道。
另外，該工程案於都市計畫段左側設置人行道以利民眾通行，並改善老莊路平交道線形，改善行車安全；至於雙祿橋、錦成橋則配合拓寬案改建，穿越高速公路箱涵拓寬加高則由高速公路局辦理。
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