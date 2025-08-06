年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

桃園市設置379處市民活動中心，隨著電費調漲，各區公所也面臨沉重電費支出壓力。審計處發現，去年桃園市活動中心電費高達4653萬元，較預算數超支1441萬元。民政局回應，在預算規模不變的情況下，用電成本逐年增加是導致預算超支的主因，將與社會局共同研議改善策略。

市民活動中心電費支出問題日益嚴重，位於八德區第一社宅的興仁市民活動中心曾被議員揭露，去年夏季電費比前年同期飆漲一倍。最新審計報告則顯示，去年全市市民活動中心電費支出達4653萬餘元，較預算數3211萬元超支1441萬元，超支幅度達45%。

審計處表示，桃市市民活動中心近3年電費支出規模逐年增加且連年超支，從2022年度超支438萬元、2023年度超支1051萬元，到2024年度超支1442萬元，超支金額在三年內成長超過3倍，主因是活動中心使用增加、老舊設備耗能，及未落實節電措施所致。

審計處表示，透過台電電價試算網站查詢可見，各活動中心如將尖峰用電移轉至離峰時段進行，每年可節省用電支出約857萬元，隨市民活動中心數量增加，呼籲市府應盤點現有設備使用情形，調整適當用電契約容量並推動智慧化管理措施。

民政局自治行政科長黃雅玲表示，桃園市改制10年來新增88處市民活動中心，且國內電價節節升高，在預算規模不變的情況下，用電成本逐年增加，導致預算超支；為檢討電費支出，已與社會局共同研議改善策略，去年10月邀請台電說明電價種類，並請各區公所盤點試算用電成本，擇定差額較大場館先行調整，預計試辦1年後追蹤成效。

市府也配合正逐步推行的遠端門禁系統，結合智慧化控管能源，管控冷氣及電源系統，未來設置由各區公所加強積極控管租借時段與使用電源時間，並於今年度區政考核評比中新增節能措施考核指標，有效控制電費成長。