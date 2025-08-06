快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

聽新聞
0:00 / 0:00

年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市市民活動中心電費支出連年飆漲，被審計處點名檢討。圖／桃園市民政局提供
桃園市市民活動中心電費支出連年飆漲，被審計處點名檢討。圖／桃園市民政局提供

桃園市設置379處市民活動中心，隨著電費調漲，各區公所也面臨沉重電費支出壓力。審計處發現，去年桃園市活動中心電費高達4653萬元，較預算數超支1441萬元。民政局回應，在預算規模不變的情況下，用電成本逐年增加是導致預算超支的主因，將與社會局共同研議改善策略。

市民活動中心電費支出問題日益嚴重，位於八德區第一社宅的興仁市民活動中心曾被議員揭露，去年夏季電費比前年同期飆漲一倍。最新審計報告則顯示，去年全市市民活動中心電費支出達4653萬餘元，較預算數3211萬元超支1441萬元，超支幅度達45%。

審計處表示，桃市市民活動中心近3年電費支出規模逐年增加且連年超支，從2022年度超支438萬元、2023年度超支1051萬元，到2024年度超支1442萬元，超支金額在三年內成長超過3倍，主因是活動中心使用增加、老舊設備耗能，及未落實節電措施所致。

審計處表示，透過台電電價試算網站查詢可見，各活動中心如將尖峰用電移轉至離峰時段進行，每年可節省用電支出約857萬元，隨市民活動中心數量增加，呼籲市府應盤點現有設備使用情形，調整適當用電契約容量並推動智慧化管理措施。

民政局自治行政科長黃雅玲表示，桃園市改制10年來新增88處市民活動中心，且國內電價節節升高，在預算規模不變的情況下，用電成本逐年增加，導致預算超支；為檢討電費支出，已與社會局共同研議改善策略，去年10月邀請台電說明電價種類，並請各區公所盤點試算用電成本，擇定差額較大場館先行調整，預計試辦1年後追蹤成效。

市府也配合正逐步推行的遠端門禁系統，結合智慧化控管能源，管控冷氣及電源系統，未來設置由各區公所加強積極控管租借時段與使用電源時間，並於今年度區政考核評比中新增節能措施考核指標，有效控制電費成長。

電價 規模 桃園

延伸閱讀

影／金曲歌后李竺芯返台南接受表揚 盼有機會唱跨年

罷免開票結果／桃園6席挺過罷免 國民黨桃市黨部主委：「他」是功臣

想漲電價！請託工總商總遊說電價審議會放手「調一點」 郭智輝被拒

千億撥補落空成「電價合理化」契機！民生電價賣1度、虧1元 如何追上國際腳步

相關新聞

竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善

新竹市龍山公園是親子休閒的重要據點，不過市議員劉彥伶接獲民眾陳情，水龍頭不僅按壓困難，且因水壓過大，不少孩童在沙坑遊戲後...

「疑美國關稅效應」苗栗市幼安教養院捐款減半 EX-亞洲劇團專場演出送暖

苗栗市幼安教養院疑受美關稅影響，近來捐款腰斬，EX-亞洲劇團今天專場演出「遇見小王子」，院生並彩繪「眼球先生」授權原創插...

「石門水庫禁漁令」原民等候逾一甲子終解禁 8月底前開放原民部落7里釣魚

桃園市復興區泰雅族原住民爭取石門水庫漁獵傳統，陳情等候逾一甲子（60年）時光，昨天完成簽署泰雅族在石門水庫合法漁獵開放，...

竹縣青年創業據點+1 新竹社會創新基地成立 即日起報名進駐

新竹縣政府繼首座青年創業據點「新竹青創基地」推動成功，今年再宣布於新竹縣同心樓成立「新竹社會創新基地」，即日起至8月31...

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

苗栗縣國1新增造橋交流道案，當地平面道路苗14線拓寬（造橋交流道聯絡道）工程，總經費達3億35521萬元，高速公路局近日...

年燒逾4千萬！桃市活動中心電費連年爆表 被點名檢討

桃園市設置379處市民活動中心，隨著電費調漲，各區公所也面臨沉重電費支出壓力。審計處發現，去年桃園市活動中心電費高達46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。