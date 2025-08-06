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南桃園有線電視今早突下架4頻道 桃市府要求補償收視戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
TBC台灣寬頻5日晚間在官網上公告「頻道異動通知」。TBC官網截圖
TBC台灣寬頻5日晚間在官網上公告「頻道異動通知」。TBC官網截圖

台灣第三大有線電視多系統營運商TBC台灣寬頻官網公告停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台，旗下南桃園有線電視今早起也下架上述頻道。市府新聞處表示，業者未依規定報請國家通訊傳播委員會（NCC）審查或備查，也未依契約提前通知收視戶，除籲NCC介入調處，也要求南桃園提供補償措施，保障收視戶權益。

新聞處指出，依據有線廣播電視法規定，有線電視頻道上下架屬「許可制」，業者應於營運計畫中明定頻道內容，如有變動應報請NCC審查或備查，並須依定型化契約規定，於頻道停止播送前5日通知收視戶。

新聞處表示，南桃園有線電視更改頻道播送內容前，未依規定報請NCC審查或備查，呼籲NCC積極介入調處，另南桃園未依規定提前通知收視戶，應提供補償措施，包括減收當月5日收視費用，或延長收視、收聽及使用權益5日。

新聞處指出，已要求業者確實履行相關義務，並啟動聯繫與監督機制，要求業者提出具體補償方案，並應定期向市府通報頻道異動進度與補償措施執行情形，同時設立專線客服與線上服務平台，說明頻道更換內容、替代頻道特性及收視方式，即時回應民眾意見及申訴事項。

針對頻道異動造成的可能疑慮，業者也應視實際需求，加強與用戶溝通，說明異動原因及替代方案，民眾如有任何消費疑義或爭議，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950，法務局將提供專人諮詢服務。

NCC 頻道 桃園

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