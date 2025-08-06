部桃綠點子國際設計賽奪3大獎 改善導管鬆脫獲鈦金獎

衛福部桃園醫院首度參加今年「綠點子國家發明暨設計競賽」，在來自9個國家、164支隊伍的競爭中脫穎而出，一舉抱回鈦金獎、金獎與銅獎3大獎，展現醫院深耕多年的臨床創新實力與教學研發成果，也讓國際看見台灣醫療的創意與專業。

部桃表示，該競賽重視創新與永續理念的結合，鼓勵跨域合作解決實際問題，推動設計走向實用與具社會影響力的方向。此次獲獎作品全數來自部桃內部團隊，由醫院教學部統籌與輔導，共派出3組隊伍參賽，結果全部得獎，成績亮眼。教學部主任曹祐慈指出，競賽評選標準極為嚴格，僅有10%的作品能獲得最高榮譽鈦金獎，金獎與銅獎得獎比率也僅為20%與40%，部桃三項提案全數獲獎，不僅是對創意實力的肯定，也印證院內在臨床與教學結合上的紮實基礎。

此次榮獲鈦金獎的「醫用智慧防護三通閥固定器」，由護理部12B病房與物理治療科聯手研發，針對臨床常見的導管管路鬆脫問題，設計出兼具穩定性與便利性的固定裝置，不僅提升護理效率，也強化病患安全防護；金獎作品「透析瘻管穿刺模型」則由教學部與血液透析室合作設計，仿真程度高，能有效協助護理新人熟練穿刺技巧，降低臨床風險並縮短學習時間，而銅獎作品「腸造口模型」，源自11B病房與外科專科護理師的實務觀察，能用於病患術後衛教與臨床訓練，協助病友更快適應生活變化，實用性深受肯定。

曹祐慈表示，這些作品的發想都來自照護現場最真實的需求與挑戰，團隊在過程中不僅關注創意，更注重臨床應用與教學整合的實際價值。這次能在國際競賽中脫穎而出，是對所有參與同仁最直接的肯定，也鼓勵更多醫療人員把照護現場的靈感化為具體成果。

部桃院長楊南屏高度肯定參賽團隊的努力與成果，他指出，這次得獎不僅彰顯部桃在臨床創新領域的厚實能量，更展現跨部門協作的默契與整合力，從第一線實務出發，回應醫療現場的真實需求，再轉化為有系統的教具與照護工具，是部桃持續追求醫療品質提升的重要路徑。