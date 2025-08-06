竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善
新竹市龍山公園是親子休閒的重要據點，不過市議員劉彥伶接獲民眾陳情，水龍頭不僅按壓困難，且因水壓過大，不少孩童在沙坑遊戲後清洗時被濺濕衣褲。市府表示，已完成水壓調整，關於水龍頭按壓困難，將研議優化方案。
劉彥伶指出，近日接獲民眾陳情指出，龍山公園的水龍頭不僅按壓困難，出水時間也過短，導致使用者常在還沒洗完手前水就停止流出；加上水壓過大，水花四濺，不少孩童在沙坑遊戲後清洗時，衣褲全被濺濕，造成家長與小朋友的不便與困擾。
劉彥伶說，上周四她與龍山里長陳宣孝現場會勘，剛好遇到有孩童在沙坑玩耍，使用水龍頭時被水花噴得滿身濕透，原本鋪設石材的區域，因長期用來清洗沙子，導致排水處下方堆積了大量細沙，甚至完全覆蓋原有的石頭，排水功能受影響，也加劇了水花四濺的情況，讓現場環境更加潮濕凌亂。
劉彥伶也於會勘中提出改善建議，包括調整水龍頭水壓，減少出水時的噴濺；定期清理排水口的淤沙，避免長時間累積影響排水功能與周邊環境整潔；離沙坑較遠處的水龍頭，位於座椅的增設20公分水管，其他兩座原水龍頭中的其中一座增設20公分水管並研議更換為傳統式水龍頭；靠近沙坑的水龍頭新增20公分、40公分水管，另一座研議更換為傳統式水龍頭。
新竹市政府工務處表示，有關龍山公園水龍頭設施問題，市府已於7月31日由工務處、新竹市公園及觀光區設施維護管理中心會同議員、里長及相關單位，前往現場會勘，針對問題逐一檢視與處理，確保市民使用安全與便利。
工務處表示，為回應地方需求，市府已於會勘當日完成水壓調整、增設部分水管及清理淤砂等改善措施，使水流更加穩定且符合使用需求。對於劉彥伶議員所提水龍頭按壓困難的情況，市府將進一步研議優化方案，包括調整水龍頭出水時間、降低按壓阻力，或更換為友善式的水龍頭，以減少水花外濺，避免孩童衣物被噴濕的情況再發生。
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