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認非除外團體、顯非公益補助浮濫 審計室要求苗栗縣政府檢討改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣審計室審核認定縣府補助民間團體浮濫，要求縣府檢討改善。本報資料照片
苗栗縣審計室審核認定縣府補助民間團體浮濫，要求縣府檢討改善。本報資料照片

苗栗縣審計室去年9月抽查苗栗縣政府補助民間團體，發現補助非屬教育、文化、社會福利團體（非除外團體），逾規定額度件數及金額，4年爆增2倍多，且包括祭祖等顯非公益活動，要求縣府檢討改善。

縣府則回應表示，根據審計室去年總決算審核報告，縣府補助民間團體辦理公益活動修正調整補助內涵，依政府採購法相關程序辦理，並研擬原則，加強相關督導查核作業。

審計室審核報告指出，縣府推展社會公益活動，補助民間團體辦理藝術文化、民間節日慶典等社區性活動，「社政業務－社會福利－社會運動」科目項下，去年編列5400萬元，截至去年底核定補助計1453件、5342萬餘元，而2021年僅875件、2546萬餘元。

去年9月抽查，分析補助非除外團體，且金額逾規定額度件數及金額，由2021年86件、458萬餘元，增加至去年9月底281件、1470萬餘元，增幅226.74％及221.07％，均呈倍數攀升。

又補助特定姓氏、特定會員，及如宗親會、同鄉會、校友會及國際同濟會、青年商會等財源寬裕團體，辦理祭祖、校慶、台灣總會全國高峰會議、區域大會，或會長盃高爾夫球賽等動，每案補助3萬元至20萬元不等，顯非公益活動範疇。

審核報告說，核銷程序自2023年2月起改由受補助單位自行保存單據，縣府理應定期或不定期辦理督導及考核，但縣府未訂定具體量化及質化指標考核受補助單位執行效益，2023年甚至未辦理任何考核，去年考核僅20件、74萬元，占已完成核銷案件數及總金額的2.60％、2.68％，考核比率明顯偏低。

額度 苗栗縣 公益活動

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