電圍網阻猴害 擬擴大防治山豬

野生動物危害農作日益嚴重，防治難度高，且有觸法顧慮，苗栗縣農業處評估，電牧線圍網防治台灣獼猴有成效，中央研議擴大到山豬、山羌等，補助裝設電牧線圍網區域聯防，平衡保護農作與友善生態。

苗栗縣甜柿等農作，受台灣獼猴、山豬等野生動物危害，苗栗縣自然生態學會理事長李業興、苗栗區農業改良場都認為，野生動物有學習能力，活動範圍愈來愈大，動物逐漸發現聲音驅趕器、反光條等防治措施是「紙老虎」，效果愈來愈差。

苗栗縣府曾引進國外「一網成擒」捕捉山豬辦法，農業處長陳樹義說，陷阱放置最好吃的誘餌，結果台灣山豬比較聰明，看到陷阱都不進去，1隻也沒捉到，不像國外山豬，一捉就是一群。

農業處分析，目前較有效的防治法為驅猴炮、電圍網，但去年外縣市發生膛炸傷人意外，消防署認定有法規適用疑義，今年停止推廣使用。

苗栗縣議員楊文昌種植甜柿，使用電圍網防治猴害4年，他認為效果不錯；在靠近森林側的果園地面設鐵絲網，離樹林、竹林至少5公尺，空中牽3條電線防獼猴；另外有部落農友設置區域電圍網1公里，保護7公頃的甜柿園不受侵擾。