竹市公車路網遭檢討 2策略改善

新竹市遭審計室點出公共運輸覆蓋不足問題，報告指出市區僅約4成地區有公車服務，逾6成區域仍無公車可搭，甚至有部分人口密集區未納入路網，影響民眾通勤便利。市府回應，目前已與鄰近縣市提供多元軌道與公車服務，整體公共運輸涵蓋率達91%，去年12月亦新闢先導公車路線，展現改善決心。

竹市審計室指出，交通部2021至2024年補助竹市區客運達1.1億元，但公車涵蓋率僅39.56%，仍有逾6成區域無公車服務，且7.76%為人口高於平均的密集地區，顯示路網仍需強化。2024年市區客運載客近398萬人次，共26條路線，但仍有藍線1區、182路等路線尖峰時段出現超載、班次不足、站點設計不符需求等問題，審計單位已要求市府研議改善。

市府回應，去年12月已新闢先導公車路線，將視營運狀況研議增班；交通處補充，竹市結合台鐵、市區公車、幸福小黃、公路客運等多元運具，公共運輸涵蓋率達91%。

為便利放學尖峰、離峰與夜間通勤族群，新竹縣快捷9號公車8月12日起進入第三階段試營運，新增7班無障礙班次，包含2班尖峰、4班離峰與1班夜間，調整後每日班次將達25班，維持二段式收費，並可搭配桃竹竹苗通勤票與敬老愛心卡使用。

縣府交旅處長陳盈州指出，自今年2月試營運啟動以來，已逐漸趨穩，截至6月底累計搭乘人次達18117人，已逐漸獲得通勤族認同。此次新增兩站點：「陽明交大博愛校區」配合中央政策，便利師生通勤高鐵與竹北文化學院；「學園商場」則方便民眾前往新竹市立動物園、市立體育場與假日花市，強化大新竹生活圈交通接駁功能，鼓勵民眾踴躍搭乘。