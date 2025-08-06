桃園教師加班費政策 桃教產籲提具體方案

桃園市長張善政7月核准教師加班費政策，桃園成為繼台北、台中後第3個支付教師加班費的直轄市。桃園市教育產業工會指出，加班費實施細節不明，憂心「看得到，吃不到」，要求市府提出具體方案。教育局回應，將邀集學校與教團討論支給原則，凝聚共識後提供各校依循，盼實質提升教師權益。

桃教產理事長吳明玉表示，工會自2023年即提案推動教師加班費，對張善政近日拍板表示肯定，但實施細節仍不明，包括預算規模、適用對象及起始時間等皆未說明。

吳明玉建議，教師加班應可選擇領費或補休，若預算不足，也應提供優惠倍率補休，如高雄市教師加班可換1.5倍補休等較優補償，並參考北市、台中做法，明列可請領加班費項目，避免因主事者裁量，導致無法支領加班費。

桃教產秘書長魏豫綾指出，加班費預算是否影響既有專案加班費編列、影響課務排代機制等細節，仍有待釐清，籲教育局盡速回覆，不要讓市長美意成空，否則工會將申請仲裁。

桃園市教育局回應，2021年已函知市立高中以下學校，教師例假日或非上班時間出勤，得於2年內擇期補休或補休課務派代等補償機制；市府已規畫於各校預算中，新增編列加班費，適用對象為市立各級學校，以正面表列方式擬定草案。

教育局說明，昨已召開研商會議，與學校代表與教團討論支給原則，凝聚共識後供各校遵循。至於教師加班採優惠倍率補休提議，教育部函覆為維持校內一致性，尚無法辦理。

台中市教育局表示，就加班屬性及性質，教師得選擇加班費或補休，加班費應於學校預算額度內支應，或由教育局支應，以保障教師請領加班費權益；若各校加班費編列不足，由教育局補足支應，保障教師請領加班費的權益，以2024年為例，台中學校教師加班費預算3.65億餘元，決算3.99億餘元 ，不足部分由教育局支應。