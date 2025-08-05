連續大雨釀農損 苗栗縣紅棗、杭菊災情慘

苗栗縣公館鄉是全台唯一紅棗產業專區，目前正值採收期，接連大雨造成嚴重裂果和落果，損失約8成；此外，銅鑼鄉的杭菊也因風雨出現災情，農會估計損失恐達4成。

農業部統計，7月28日中南部豪雨造成的農業災害損失，截至今天上午已逾新台幣3億元，經統計各縣市受損情形，苗栗縣1288萬元占4%。

公館鄉農會指出，受到7月初颱風丹娜絲和接連幾場大雨影響，紅棗鮮果吸收過量水分又經日曬，陸續出現裂果和落果情形，造成7、8成的損失；農會與棗農契作預定收購5萬斤，但滿園紅棗卻幾乎沒有收成，至今僅收購到1000斤，棗農欲哭無淚。

縣府表示，苗栗縣紅棗栽種面積約100公頃，其中以公館84公頃最多，其次為銅鑼和卓蘭各5公頃，以及少數零星面積，年產值逾3億元，經勘災已達天然災害救助標準，每公頃可領取救助金新台幣8萬元。

苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議表示，紅棗農損嚴重，幾乎全軍覆沒，因為體積小，受災棗園清理起來相當費工，但又必須盡快清理完畢，以免果實蠅更加猖獗，將由農業、主計等單位協調出財源，補助每公頃2萬5000元清理費用，並請立委持續向中央爭取補助，希望能實質幫助到棗農。

此外，苗栗縣銅鑼鄉是國內主要杭菊產地，栽種面積約50公頃。銅鑼鄉農會農事指導員黃志維說，受到接連強降雨影響，正處於生長期的杭菊不是被強風吹斷，就是基部泡水腐爛、出現植株病害，目前受災面積約3成，未來若持續降雨又瞬間出太陽曝曬，預估會達到4成，將請公所通報縣府與農糧署共同會勘，爭取天然災害救助。