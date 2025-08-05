網路謠言掀慈湖兩蔣園區存廢 桃園市政府表態

網路近日流傳「桃園慈湖拆光光」，消息一出，引發地方關注；桃園市風景管理處今澄清此為2023年的假訊息又被散播，同時也藉此機會重申市府對兩蔣文化園區立場，強調園區承載的歷史與文化價值是市府極為重視的觀光資源。

桃園市風景管理處指出，2023年網路曾流傳慈湖整修期間照片，圖說註明「慈湖拆光光了」，事後被事實查核中心證明假訊息，但最近同樣內容又在網路流傳，也有民代關心，已造成當地觀光業者及民眾困擾與擔憂。

風管處強調，慈湖園區不僅沒有被拆除，反而持續進行設施優化與升級，以提供遊客更優質的遊憩體驗。目前慈湖園區的停車場、雕塑公園及慈湖營區（慈湖陵寢）均維持正常營運，停車場入口處蔣公大銅像及其動線鋪面均維護良好。

風管處也說，慈湖作為「兩蔣文化園區」的重要核心，其所承載的歷史意義與文化價值，一直是桃園市政府極為重視的觀光資源。因此在規劃與管理上，始終以保存與活化為最高原則。