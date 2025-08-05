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【即時短評】盧秀燕訪澳洲 政治訊號明確具高度戰略與布局意涵

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天深夜將出訪澳洲。記者/ 余采瀅攝影
台中市長盧秀燕今天深夜將出訪澳洲。記者/ 余采瀅攝影

台中市長盧秀燕今天無預警宣布，深夜將出訪澳洲，這是她今年繼日本之後的第二趟出訪行程，更是在台美關稅對等政策剛公布、地方對中央經貿政策反彈聲浪未歇之際，選擇踏上拓展國際空間的外交之旅，政治訊號明確，具高度戰略與布局意涵。

盧秀燕此行預計參訪澳洲重大設施與能源轉型案例，並強調希望協助中部產業拓展多元經貿市場，以分散對美出口依賴、降低新關稅制帶來的衝擊。值得關注的是，盧選在中央剛公布關稅措施之際啟程，明顯展現地方首長主動因應國際局勢的企圖與格局，與中央「因應不足」形成對比。

此外，澳洲在能源政策上的轉型經驗亦備受矚目。盧秀燕上月會見澳洲強調，將特別考察燃煤電廠退場與再生能源發展的結合模式，回應台中市民對空汙與能源轉型的高度關切，也呼應她任內推動中火無煤轉型的主張。此舉不僅鞏固其市政施政形象，更延伸至中央能源政策論述，政治意涵頗濃厚。

盧的市政表現近年屢獲民調肯定，根據最新資料，她的施政滿意度高達65.8%。在藍營縣市長中，盧不僅被視為民意基礎穩固的領頭羊，亦是目前呼聲最高的2028總統潛在人選之一。今年七月，藍白合力反罷免行動大獲全勝，盧秀燕不僅全力守住台中自家子弟兵，更南北奔波輔選，被黨內視為功不可沒的關鍵推手。

她在黨內形象一向穩健，並擅長在重大政策議題中與中央「有距離、但不失分寸」的喊話，像是日前針對台美關稅問題，她率中台灣八縣市成立治理平台，提出具體15項對策，塑造出地方領袖與準國家治理者的角色輪廓。

此次赴澳，不僅展現市政外交的實質作為，也強化其「有格局、可治理中央」的形象。觀察盧近兩年海外行程，從新加坡、美國到日本、澳洲，皆緊扣產業、經貿、環保永續與城市治理議題，儼然是一場長期且有節奏的實戰演練。

綠營雖不時批評盧秀燕「只想選總統」，但從實際作為來看，她並未放鬆市政節奏，年底前台中會展中心、綠美圖等重大建設將完工，捷運藍線動工後，盧更喊出「七線齊發」，在穩住地方執政基礎的同時，也逐步累積處理國政議題的聲量與能量。

在2028藍營總統人選尚未明朗的此刻，盧秀燕此行雖名為市政出訪，實則早已邁入備戰國政的軌道；她的每一步，都是在為自己鋪設問鼎更高政治位置的地基，也為藍營提供一張難以忽視的牌。

經貿 澳洲 盧秀燕

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