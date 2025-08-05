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桃園A8智產加速器基地打造AI轉型吸客 青創團隊攜手企業數位轉型夯

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府青年局長侯佳齡（右）接待彰化縣少年頭家養成學院學員參訪 A8 智產加速器基地交流。圖／青年局提供
桃園市府青年局長侯佳齡（右）接待彰化縣少年頭家養成學院學員參訪 A8 智產加速器基地交流。圖／青年局提供

桃園市政府因應AI時代，在桃園、新北交界打造的A8桃園智慧產業加速器基地，今年來該基地媒合青創團隊與研華、盛弘醫藥等公司數位轉型引起重視，彰化縣少年頭家養成學院學員前往該基地參訪，青年局長侯佳齡今天下午表示，透過 A8 加速器基地培養青創團隊與企業合作進行數位轉型驗證，整合企業資源及專業輔導走向AI智慧轉型發展。

A8加速器基地培育青創團隊與桃園產業、新創公司攜手合作，推動智慧製造、智慧醫療及綠色科技3大領域應用發展漸具成效，彰化縣少年頭家養成學院43名學員，由彰化縣青年文教活動推廣協會秘書長楊文慶等人陪同參訪，認識桃園創業政策、產業對接機制，與青創團隊經驗交流分享，帶動南、北青創團隊對話。

在經驗交流中，分享闊邦數位公司建立及經營訂閱制 PaaS(Platform as a Service)平台,提供新創公司、中小企業、非營利組織經營所需的主題解決方案，另一家司圖科技公司運用 AIoT 技術，為智慧場域提供關鍵資產數位化管理與訂閱制 LBS 服務，解決室內無法使用 GPS的問題，提升資產盤點與交接效率，優化作業流程。

侯佳齡說，該A8加速器基地今年3月啟動以來，培育中後期青創團隊與與傳統企業、上市櫃公司對接數位轉型解決方案，漸具成效，尤其針對傳統企業提升數位轉型，媒合青創團隊服務轉型項目，透過南、北實地交流，展現地方政府扶持青創的行動力，讓彰化參訪學員感受桃園科技應用與創業實踐的成果和活力。

桃園市府青年局A8 智產加速器基地青創團隊與彰化縣少年頭家養成學院學員經驗交流。圖／青年局提供
桃園市府青年局A8 智產加速器基地青創團隊與彰化縣少年頭家養成學院學員經驗交流。圖／青年局提供

青創 團隊

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