苗縣發放生育津貼遭扣補助款 綠議員也抱屈

審計部苗栗縣審計室審定苗栗縣113年度總決算，縣府因擴增生育津貼、敬老禮金等非法定社福支出，遭扣減補助款成為獲撥數最低縣市。縣長鍾東錦說「不後悔」；綠營議員也為此抱屈。

苗栗縣議會今天召開臨時會，審計部苗栗縣審計室主任楊麗芬報告113年苗栗縣總決算指出，縣府近3年非法定社會福利項目自111年度13項增加至113年度18項，支出金額也由111年度的新台幣5474萬餘元增加到113年度的3.69億元，大幅成長。

審核意見提到，行政院主計總處對各縣市一般性補助款考核，苗栗縣112、113年度因新增或調升「生育津貼」、「學生營養午餐加碼10元」方案、「敬老禮金」等非法定社福項目，遭扣減補助款共8073萬元，肇致苗栗縣成為一般性補助款成全國獲撥數最少縣市，且部分項目未排富，恐不符社會公平正義原則，亟待檢討。

根據決算報告，苗栗縣113年度新增敬老禮金、學生午餐加碼、婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查5項非法定社福項目，支出金額約2億8239萬餘元，其中以敬老禮金1億9616萬餘元最高。

民進黨籍議員陳品安、陳光軒都為此發言。陳品安表示，每名新生兒2萬元的生育津貼是全體議會同意，向縣府爭取通過，這樣的金額並不至於多到縣府財政難以支出，況且縣府多年來按償債計畫努力還債，應有一定經濟自主能力，照顧縣民。

陳品安說，排富門檻應視照顧對象與預期目標而定，尤其少子化是國安危機，她不認為生育津貼、敬老禮金需要討論排富，「難道經濟中上階層的人不該獲得小確幸？難道苗栗縣因為過去窮，人口就要被迫流失」。

陳光軒表示，按既定償債計畫，苗栗縣短期內無法擺脫財政困境，但包括生育津貼、營養午餐補貼、凍卵補助、老人免費裝假牙等各種「非法定社福」支出是幾乎全國各縣市政府都在討論或編列的項目，也是台灣未來邁向福利國的趨勢。

陳光軒建議中央重新考量，盤點各縣市經常性編列項目，納入法定社會福利支出並訂出齊頭式補助，以創造全國人民福祉，希望審計室把地方意見向中央反映轉達。

鍾東錦表示，生育津貼是因應少子化危機，營養午餐加10元是讓學生補鈣增加營養；至於敬老禮金比較大筆，所以拜託各鄉鎮市一起配合推動，另外，凍卵補助、孕前檢查都是對年輕備孕父母的一種鼓勵與尊重，5項社福補助都有其必要，哪怕補助款被扣了很心痛，也覺得要做，不會後悔。

鍾東錦說，各縣市常態性編列的非法定社福支出項目，顯示是民之所欲，他也支持變成合法福利支出，不論誰當家作主，都能福國利民，讓民眾幸福有感。