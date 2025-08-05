快訊

還有這件！柯文哲告鍾小平「含血噴人」 明2人對簿公堂不公開審理

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

氣候異常？苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄蒜香藤 再度開花

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄馬家庄的蒜香藤步道，近日再度開花，適逢暑假期間且天氣將轉晴，喜愛踏青賞花民眾可不要錯過這難得的花況。圖／張文煥提供
通霄馬家庄的蒜香藤步道，近日再度開花，適逢暑假期間且天氣將轉晴，喜愛踏青賞花民眾可不要錯過這難得的花況。圖／張文煥提供

苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄的蒜香藤步道，近期疑受連日大雨影響，蒜香藤竟再度開花，適逢暑假期間，且根據天氣預報即日起將轉晴，喜愛踏青賞花民眾可不要錯過這難得的花況。

位在通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤，近年花期盛開之際，紫色花團錦簇超夢幻浪漫，外地遊客前往賞花打卡拍照，絡繹不絕，還被網紅封為賞花秘境。

當地攝影工作者張文煥指出，蒜香藤每年花開兩次，分別在5、6月及10、11月間。但受到天候影響，馬家庄的蒜香藤今年5月花期正值盛開時，卻被接連大雨打壞，也打亂民眾賞花興致；未料，因七月綿延不斷下雨氣候異常，造成開花異常因此再度開花，目前花況還不錯，賞花要快。

張文煥說，這幾天蒜香藤花開二度，算是老天爺補償之前的花況遇上大雨，很期待今年10、11月間，這裡的蒜香藤能順利再開花，一年花開三度也是創紀錄。

因七月綿延不斷下雨氣候異常，通霄馬家庄的蒜香藤再度開花，目前花況還不錯，賞花要快。圖／張文煥提供
因七月綿延不斷下雨氣候異常，通霄馬家庄的蒜香藤再度開花，目前花況還不錯，賞花要快。圖／張文煥提供

賞花

延伸閱讀

非法定社福遭審計室檢討 議員質疑苗栗過去窮就不能做嗎？

休旅車猛撞內線作業工程車 國3北上通霄段事故幸無人傷亡

太麻里金針山花海即將開跑 山區先開5成招客 美不勝收

苗縣通霄也擁有地熱溫泉資源！地方今成立協會爭取開發溫泉觀光

相關新聞

氣候異常？苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄蒜香藤 再度開花

苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄的蒜香藤步道，近期疑受連日大雨影響，蒜香藤竟再度開花，適逢暑假期間，且根據天氣預報即日起將轉晴...

苗栗道卡斯族「牽田祭」爭取列無形文化資產 8/12審議會見分曉

苗栗縣後龍鎮新港地區早年是道卡斯族的居住地，當地傳統祭儀「牽田祭」近20年來恢復舉辦，居民藉此追尋族群的文化認同。縣府針...

桃園「米奇屋」清出近7公噸垃圾 市府擬訂自治條例治亂象

桃園市中壢區有1處髒亂「米奇屋」，因弱勢住戶長期囤積回收物，讓鄰居不堪其擾。受限現行法規，市府無法強行進入清理，好不容易...

非法定社福遭審計室檢討 議員質疑苗栗過去窮就不能做嗎？

苗栗縣去年擴增敬老禮金等5項非法定社會福利遭審計室檢討，縣議員陳品安質疑難道苗栗縣過去窮，現在就要因福利不如人，人口被迫...

美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

為因應美國調升關稅帶來衝擊，新竹市政府今召開第3次應變專案小組會議，代理市長邱臣遠指出，已完成竹市500家企業衝擊影響評...

7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，經過多年今天終於舉辦動土典禮，不再只聞樓梯響。部立桃園醫院表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。