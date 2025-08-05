氣候異常？苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄蒜香藤 再度開花

苗栗縣賞花秘境-通霄馬家庄的蒜香藤步道，近期疑受連日大雨影響，蒜香藤竟再度開花，適逢暑假期間，且根據天氣預報即日起將轉晴，喜愛踏青賞花民眾可不要錯過這難得的花況。

位在通霄鎮楓樹里2鄰農路100多公尺蒜香藤，近年花期盛開之際，紫色花團錦簇超夢幻浪漫，外地遊客前往賞花打卡拍照，絡繹不絕，還被網紅封為賞花秘境。

當地攝影工作者張文煥指出，蒜香藤每年花開兩次，分別在5、6月及10、11月間。但受到天候影響，馬家庄的蒜香藤今年5月花期正值盛開時，卻被接連大雨打壞，也打亂民眾賞花興致；未料，因七月綿延不斷下雨氣候異常，造成開花異常因此再度開花，目前花況還不錯，賞花要快。