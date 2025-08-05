竹縣快捷9號路線公車 增7無障礙班次、新停2站點

新竹縣府今天表示，快捷9號路線公車將於8月12日起正式增加7班無障礙班次，並新增2站點，為陽明交大博愛校區與學園商場站，提升往返新竹縣市便利性。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州今天在主管會報中，就有關快捷9號搭乘情形表示，至今年7月止，運客量已破2萬人次，其中從勝利八街發車時段為上午6時15分至6時45分使用人數多，均可在上午8時前抵達學校。

陳盈州告訴中央社記者，快捷9號從8月12日起為第3階段試營運，將新增2站，其中陽明交大博愛校區站是為配合中央公車進校園政策所設置，也方便陽明交大師生往返竹北客家文化學院校區、竹北高鐵站。

他說，而學園商場站則鄰近新竹公園、新竹市立動物園、新竹市假日花市及新竹市立體育場。

陳盈州指出，此次同時也增加班次，包含2班尖峰班次、4班離峰班次、1班夜間班次，從8月12日起平日班次可達25班次（去程13班次、返程12班次），其中也增加夜間返程班次，為晚上9時於陽明交大博愛校區站發車，學生補習後可方便搭乘。

依據縣府資料指出，8月12日起，快捷9號路線去程發車從勝利八街總站出發、時段從上午6時15分止至晚上7時15分，返程則從陽明交大博愛校區站發車，時段為上午7時30分至晚上9時止。