桃捷綠線再1潛盾機啟動 穿越國2下方成挑戰

桃園市府捷運工程局今天表示，綠線工程今年第3台潛盾機已自陽明運動公園站啟動、往小大湳站掘進，過程將以疊式隧道穿越國道2號下方，是工程技術一大挑戰，預計明年8月貫通。

桃園捷運綠線預計明年完成北段7站通車銜接機捷，目標民國117年延伸通車至景福宮站（G08）、119年主線全線通車、121年支線通車。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，為推動綠線工程如期如質完成，八德地區已接連啟動5台潛盾機，全力掘進隧道，第1台及第2台潛盾機已完成2條隧道貫通的任務。

劉慶豐表示，此次發進的潛盾機是自今年來發進的第3台，肩負重要的路段任務，不僅將串聯桃園區陽明運動公園站至八德區小大湳站之間的交通脈絡，更須克服穿越國道2號下方直接基礎結構之安全監測管制，施工團隊也已事前完成多項風險評估與應變規劃。

捷運工程局表示，捷運綠線在八德地區自台鐵桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，今年底八德地區7台潛盾機將同時發進，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通。