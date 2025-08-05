苗栗道卡斯族「牽田祭」爭取列無形文化資產 8/12審議會見分曉

苗栗縣後龍鎮新港地區早年是道卡斯族的居住地，當地傳統祭儀「牽田祭」近20年來恢復舉辦，居民藉此追尋族群的文化認同。縣府針對「牽田祭」是否列為縣內的無形文化資產，8月12日將進行審議，會場開放鄉親申請旁聽，牽田祭能否成為苗栗縣另一項無形文化資產，結果在當天下午可望分曉。

新港社道卡斯族「牽田祭」曾停辦超過半世紀，僅有老一輩才有記憶，新港社區居民雖已漢化，但在2002、2003年重現祭典，盼藉此尋找平埔族文化根源及認同，但活動隨後又停辦3年，2007年再度恢復，苗栗前縣長劉政鴻也是道卡斯族後裔。

苗栗縣文化觀光局表示，道卡斯族的傳統祭典在文獻中的紀錄有patay祭祖與牽田，最早有關「新港社牽田祭」的紀錄距今已223年，也就是清朝嘉慶四年（西元1799年）7月11日所書立的兩筆古文書，此外也分別在「新竹縣志」及伊能嘉矩、宮本延人、吳東南、洪敏麟和湯慧敏等人的調查報告中提及，對牽田祭典的描述大同小異，屬於祭祖型的收穫祭。

文觀局文資科指出，縣內的無形文化資產多，目前已登錄的無形文化資產共23項41位保存者，其中民俗類8項，包括白沙屯媽祖進香、舊稱「矮靈祭」巴斯達隘paSta'ay兩項，已由文化部公告為國定重要民俗。