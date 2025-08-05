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桃園「米奇屋」清出近7公噸垃圾 市府擬訂自治條例治亂象

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢區有住戶長期囤積回收物，讓鄰居不堪其擾。在民代多次協調下，市府團隊日前才終於清出多達6.96公噸的垃圾和0.5公噸的資收物。圖／桃園市環保局提供
桃園市中壢區有住戶長期囤積回收物，讓鄰居不堪其擾。在民代多次協調下，市府團隊日前才終於清出多達6.96公噸的垃圾和0.5公噸的資收物。圖／桃園市環保局提供

桃園市中壢區有1處髒亂「米奇屋」，因弱勢住戶長期囤積回收物，讓鄰居不堪其擾。受限現行法規，市府無法強行進入清理，好不容易在民代多次協調下，日前才終於清出多達6.96公噸的垃圾。環保局表示，為避免類似情況重演，目前已研擬相關自治條例，未來將明確界定、整合各局處的責任分工建立標準作業流程，以提升行政效率。

據悉，中壢該住戶為長期拾荒者，居住空間堆滿大量回收物，長期散發惡臭並滋生病媒蚊蟲，嚴重影響鄰里生活品質。環保局去年底接獲民眾陳情後，多次前往勸導協調，但受限現行法規無法強行進入私人住宅執行清理。

所幸經民代多次協調，今年初由社會局主責統籌，聯合環保局、衛生局、區公所、警察局、消防局、建管處等單位擬定清理方案。清理行動歷時兩天，共動員近140人次、垃圾車4趟、資源回收車1趟，清除垃圾6.96公噸、資源回收物0.5公噸及大型家具0.7公噸。

環境管理處長張書豪表示，清理作業面臨空間狹小、通行困難等挑戰，部分大型物品需以吊掛方式運出。作業期間適逢酷暑，近10位清潔隊員即使遇到假日仍主動加班支援，市府昨日也頒發感謝狀，表揚參與清理行動的團體與志工。

環保局表示，囤積問題涉及多個局處管轄權限，包括社會局、民政局的弱勢關懷，建管處的公寓大廈管理，衛生局的傳染病防治與身心健康評估，及環保局的環境清理等，為避免類似事件重演造成鄰里困擾，市府正研擬「桃園市囤積行為處理自治條例」。

環保局表示，若自治條例通過，往後市府進入民宅清理前，雖仍需經住戶同意，但該條例將明確界定並整合各局處責任分工，建立標準作業流程，防止局處間互踢皮球，也可提升作業效率；目前條例還在彙整各局處意見中，預計今年下半年草案經市政會議審議通過後送交議會議決。

住戶 環保局 衛生局

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