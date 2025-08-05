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非法定社福遭審計室檢討 議員質疑苗栗過去窮就不能做嗎？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣審計室主任楊麗芬今天在議會臨時會，報告去年苗栗縣總決算，檢討非法定社會福利支出。記者范榮達／攝影
苗栗縣審計室主任楊麗芬今天在議會臨時會，報告去年苗栗縣總決算，檢討非法定社會福利支出。記者范榮達／攝影

苗栗縣去年擴增敬老禮金等5項非法定社會福利遭審計室檢討，縣議員陳品安質疑難道苗栗縣過去窮，現在就要因福利不如人，人口被迫遷徙外縣市，她與議陳光軒等人建議中央應該建立統一標準，縣長鍾東錦也表態支持。

縣議會今天臨時會，審計室主任楊麗芬報告去年苗栗縣總決算，重要審核意見，非法定項目從2022年13項增加至18項，支出從5474萬餘元，增加至3.69億元，部分非法定項目未考量對象及額度差異化，恐不付社會公平正義原則，仍待衡酌財政量能，檢討非法定社福補助門檻及優先順序。

另，審計室決算報告書指出，苗栗縣擴增敬老禮金、學生午餐加碼、婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查，支出2億8239萬餘元，其中以敬老禮金1億9616萬餘元最高，因此一般性補助款考核，前年及去年扣減全國最高的8073萬元分配款。

陳品安質疑難道苗栗縣過去窮，人口就要被迫流失，何況縣府都有依據償債計畫還款，已經努力還債了這麼久，難道沒有辦法自主？她不認為這些非法定社福，會超過縣府目前財政可以負擔的。

她舉例苗栗縣生育津貼2萬元，少子化是國安危機，她不認為應該設排富條款，也是小確幸，很多中央福利政策，如長照、育兒等都沒有排富，審計室卻檢討苗栗縣非社福項目，福利應該依照顧對象、目標評估更合理情合理。

陳品安及縣議員陳光軒都建議，一些各縣市普遍都有的民之所欲社福，不能因各縣市條件不同，變相競爭而有不一樣，而是中央訂定統一的標準，才不會造成落差，民眾為了更好的福利而出走。

鍾東錦表態支持，他強調縣府過去財政問題，中央、地方都要分擔責任，中央能推得太乾淨，縣府因非法定社福項目而受到扣款，這是國家規定他接受也尊重，但還是不舒服，支持民之所欲的社福統一標準，變成合法的支出。

苗栗縣議員陳品安今天在議會臨時會，質疑難道苗栗縣過去窮，現在就要因福利不如人，人口被迫遷徙外縣市。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳品安今天在議會臨時會，質疑難道苗栗縣過去窮，現在就要因福利不如人，人口被迫遷徙外縣市。記者范榮達／攝影

財政 社福 苗栗縣

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