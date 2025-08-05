美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

為因應美國調升關稅帶來衝擊，新竹市政府今召開第3次應變專案小組會議，代理市長邱臣遠指出，已完成竹市500家企業衝擊影響評估，有33%企業期待中央提出紓困預算、18%企業將著手拓展新市場與供應鏈移轉，市府將據此調整支援策略，精準施策。

邱臣遠指出，美國政府自8月起針對台灣課徵20%關稅，相較日、韓處於不利位置，加上近期匯率劇烈波動，對當地科技產業衝擊甚鉅。他指示市府團隊必須超前部署，藉由跨局處、跨縣市合作，並與中央緊密聯繫，迅速啟動6大應變措施，協助企業穩定營運。

邱臣遠說明，應變作為包括研擬擴大內需與紓困政策、聯繫桃竹竹苗鄰近縣市召開首長會議跨域協作；暢通與在地企業的聯繫窗口，隨時掌握產業動態並提供必要支援；請勞青處預為啟動就業應變措施，應對可能出現的裁員與無薪假；加速推動SBIR、青年創業扶植及中小企業升級等長期政策，強化競爭韌性；積極爭取中央更多政策與財政補助，全方位協助企業穩定營運等。