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7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，今舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影
衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，今舉辦動土典禮。記者朱冠諭／攝影

衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，經過多年今天終於舉辦動土典禮，不再只聞樓梯響。部立桃園醫院表示，該工程總經費逾7億元，預定2027年竣工，未來將提供200床住宿式專業照護空間，為觀音、新屋及沿海社區注入全新照護動能。

部桃表示，隨著高齡人口快速增長，但失能、慢性病與長期照護需求日益迫切，目前觀音區僅有一家護理之家，整體長照機構明顯不足；此次新建工程結合大坡腳樂活園區整體發展架構，未來將提供失能長者照護與身心障礙安置等多元服務，不僅新增床位，更整合照護量能，為家庭照顧者減壓。

部桃院長楊南屏指出，觀音、新屋地區雖偏遠，但照護需求絕非邊陲，反而更應優先投注，未來機構營運也將導入醫院核心醫療專業，並整合在地志工與社區網絡，打造一個充滿尊嚴與溫暖的生活場域。

桃園市副市長蘇俊賓表示，在地方議員的積極爭取下，觀音區長照機構終於迎來開工日，該機構將增加200床位，對沿海地區的醫療資源與長照資源而言是非常重要的里程碑，此案總投資金額超過7億元，感謝衛福部的預算支持，期待結合社區長照機構及社區關懷據點，讓桃園能逐步實現活躍安老、在地老化的目標。

衛福部政務次長呂建德表示，此案對海線地區具有重要里程碑意義，落實賴清德總統長照3.0政策中在地安老與健康老化的目標，未來也將以長照產業園區方式進行，除了200床位外，周邊將衍生許多相關需求，帶動地方長照產業發展，前景可期。

長照 觀音 部立桃園醫院

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