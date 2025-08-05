聽新聞
0:00 / 0:00
7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工
衛福部規畫在桃園市觀音區大坡腳樂活園區興建住宿型長照機構，經過多年今天終於舉辦動土典禮，不再只聞樓梯響。部立桃園醫院表示，該工程總經費逾7億元，預定2027年竣工，未來將提供200床住宿式專業照護空間，為觀音、新屋及沿海社區注入全新照護動能。
部桃表示，隨著高齡人口快速增長，但失能、慢性病與長期照護需求日益迫切，目前觀音區僅有一家護理之家，整體長照機構明顯不足；此次新建工程結合大坡腳樂活園區整體發展架構，未來將提供失能長者照護與身心障礙安置等多元服務，不僅新增床位，更整合照護量能，為家庭照顧者減壓。
部桃院長楊南屏指出，觀音、新屋地區雖偏遠，但照護需求絕非邊陲，反而更應優先投注，未來機構營運也將導入醫院核心醫療專業，並整合在地志工與社區網絡，打造一個充滿尊嚴與溫暖的生活場域。
桃園市副市長蘇俊賓表示，在地方議員的積極爭取下，觀音區長照機構終於迎來開工日，該機構將增加200床位，對沿海地區的醫療資源與長照資源而言是非常重要的里程碑，此案總投資金額超過7億元，感謝衛福部的預算支持，期待結合社區長照機構及社區關懷據點，讓桃園能逐步實現活躍安老、在地老化的目標。
衛福部政務次長呂建德表示，此案對海線地區具有重要里程碑意義，落實賴清德總統長照3.0政策中在地安老與健康老化的目標，未來也將以長照產業園區方式進行，除了200床位外，周邊將衍生許多相關需求，帶動地方長照產業發展，前景可期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言